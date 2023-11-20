Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что из-за нулевой температуры по всей Украине ни один летательный аппарат не сможет долететь. Потому враг их и не запускает.
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"Нулевая температура – все дроны попали бы в зону оледенения и попадали еще после первых 10 километров полета", – отметил Свитан.
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По его словам, у ракет та же проблема. Обледенение особенно при нулевой температуре очень сильно влияет на аэродинамические характеристики любого летательного аппарата.
Можно спать спокойно
Военный эксперт считает, что апокалиптический сценарий откладывается по крайней мере на время. Более того, не факт, что он вообще произойдет.
Никакого апокалипсиса однозначно не будет – у россиян нет того количества носителей, пусковых установок, чтобы его устроить,
– констатировал Свитан.
Максимальное количество ракет, которое оккупанты могут организовать, – около 50–70 в одной волне. А плотность украинского ПВО позволяет сбивать одновременно 100 воздушных целей.
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