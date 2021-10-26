Дружина Алека Болдвіна вперше прокоментувала загибель Галини Гатчінс

Гіларія Болдвін вперше відреагувала на фатальний випадок під час зйомок фільму "Іржа". Дружина Алека Болдвіна висловила співчуття родині загиблої операторки Галини Гатчінс.

Зворушливий допис жінка розмістила в інстаграмі. Вона зазначила, що її серце разом з рідними Галини Гатчінс

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Гіларія Болдвін каже, що всі пережили великий шок

Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. І з моїм Алеком,

– написала Болдвін.

Гіларія наголосила, що неможливо висловити, який шок і душевний біль люди пережили після цієї трагедії.

Допис Гіларії Болдвін в інстаграмі

Пістолет був заряджений бойовими патронами

Зазначимо, що раніше у ЗМІ оприлюднили версію, чому пістолет на знімальному майданчику був заряджений бойовими патронами. Джерела у поліції стверджують, що раніше з цієї зброї стріляли по мішенях.

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Також причиною трагедії могла стати недосвідченість зброярки. Реквізитом займалась 24-річна дівчина, на роботу якої неодноразово скаржились. Самому Болдвіну, коли давали зброю, казали, що вона незаряджена.

Що відомо про загибель Галини Гатчінс:

Трагедія сталась у штаті Нью-Мексико під час зйомок вестерну "Іржа" 22 жовтня.

На знімальному майданчику актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку родом з України Галину Гатчінс.

42-річна жінка отримала поранення у груди та померла у лікарні.

Також постраждав режисер Джоел Соуз.

Болдвін співпрацює зі слідством. Його не затримували.

Текст публікації Гіларії Болдвін:

Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. І з моїм Алеком. Немає слів, бо неможливо висловити шок і душевний біль щодо такої трагічної події. Розбиті серця. Втрата. Підтримка