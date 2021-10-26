Дружина Алека Болдвіна вперше прокоментувала загибель Галини Гатчінс
Джерело:Інстаграм Гіларії Болдвін
Гіларія Болдвін вперше відреагувала на фатальний випадок під час зйомок фільму "Іржа". Дружина Алека Болдвіна висловила співчуття родині загиблої операторки Галини Гатчінс.
Зворушливий допис жінка розмістила в інстаграмі. Вона зазначила, що її серце разом з рідними Галини Гатчінс
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Гіларія Болдвін каже, що всі пережили великий шок
Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. І з моїм Алеком,
– написала Болдвін.
Гіларія наголосила, що неможливо висловити, який шок і душевний біль люди пережили після цієї трагедії.
Пістолет був заряджений бойовими патронами
Зазначимо, що раніше у ЗМІ оприлюднили версію, чому пістолет на знімальному майданчику був заряджений бойовими патронами. Джерела у поліції стверджують, що раніше з цієї зброї стріляли по мішенях.
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Також причиною трагедії могла стати недосвідченість зброярки. Реквізитом займалась 24-річна дівчина, на роботу якої неодноразово скаржились. Самому Болдвіну, коли давали зброю, казали, що вона незаряджена.
Що відомо про загибель Галини Гатчінс:
- Трагедія сталась у штаті Нью-Мексико під час зйомок вестерну "Іржа" 22 жовтня.
- На знімальному майданчику актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку родом з України Галину Гатчінс.
- 42-річна жінка отримала поранення у груди та померла у лікарні.
- Також постраждав режисер Джоел Соуз.
- Болдвін співпрацює зі слідством. Його не затримували.
Текст публікації Гіларії Болдвін:
Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. І з моїм Алеком. Немає слів, бо неможливо висловити шок і душевний біль щодо такої трагічної події. Розбиті серця. Втрата. Підтримка