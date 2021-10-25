За даними ЗМІ, такими є результати слідства. Цю інформацію журналісти оприлюднили з посиланням на власні джерела.
Зверніть увагу На моїх руках була її кров, – колега Галини Гатчінс розповів деталі трагедії на зйомках
Використовували зброю поза зйомками
За даними слідства, реквізитний пістолет, з якого Алек Болдвін поранив операторку та режисера, використовували поза межами знімального майданчику. Зі зброї нібито стріляли по мішенях.
Окрім того, у цей фатальний для Гатчінс день у пістолеті могли бути не холості патрони, оскільки для стрільби використовували й бойові. За непідтвердженою інформацією, під час обшуку місця зйомки, де трапилася трагедія, поліцейські знайшли два типи боєприпасів.
Слідство у справі про вбивство українки Галини Гатчінс триває.
Вбивство Галини Гатчінс: головне
- 22 жовтня під час зйомки вестерну "Іржа" американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку-українку Галину Гатчінс з реквізитної зброї.
- Актор працює зі слідством. Поки що нікому не висунули звинувачень.
- На жінку, яка напередодні перевіряла зброю, осколки від якої поранили операторку та режисера, уже декілька разів скаржилися.