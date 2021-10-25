За даними ЗМІ, такими є результати слідства. Цю інформацію журналісти оприлюднили з посиланням на власні джерела.

Зверніть увагу На моїх руках була її кров, – колега Галини Гатчінс розповів деталі трагедії на зйомках

Використовували зброю поза зйомками

За даними слідства, реквізитний пістолет, з якого Алек Болдвін поранив операторку та режисера, використовували поза межами знімального майданчику. Зі зброї нібито стріляли по мішенях.

Окрім того, у цей фатальний для Гатчінс день у пістолеті могли бути не холості патрони, оскільки для стрільби використовували й бойові. За непідтвердженою інформацією, під час обшуку місця зйомки, де трапилася трагедія, поліцейські знайшли два типи боєприпасів.

Слідство у справі про вбивство українки Галини Гатчінс триває.

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