По данным СМИ, таковы результаты следствия. Эту информацию журналисты обнародовали со ссылкой на собственные источники.
Обратите внимание На моих руках была ее кровь – коллега Галины Хатчинс рассказал детали трагедии на съемках
Использовали оружие вне съемок
По данным следствия, реквизитный пистолет, из которого Алек Болдуин ранил операторша и режиссера, использовали за пределами съемочной площадки. Из оружия якобы стреляли по мишеням.
Кроме того, в этот роковой для Хатчинс день в пистолете могли быть не холостые патроны, поскольку для стрельбы использовали и боевые. По неподтвержденной информации, во время обыска места съемки, где случилась трагедия, полицейские нашли два типа боеприпасов.
Следствие по делу об убийстве украинки Галины Хатчинс продолжается.
Убийство Галины Хатчинс: главное
- 22 октября во время съемки вестерна "Ржавчина" американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора-украинку Галину Хатчинс из реквизитного оружия.
- Актер работает со следствием. Пока никому не предъявили обвинений.
- На женщину, которая накануне проверяла оружие, осколки от которой ранили оператора и режиссера, уже несколько раз жаловались.