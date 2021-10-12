Дружина та донька не отримують листів: про політв'язня Кремля Приходька нічого невідомо
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Україна не має жодної інформації про стан політв'язня Олега Приходька. Рідні не отримують від нього відповіді на листи.
Наприкінці липня повідомили, що Приходька етапували у Володимирську область. Відтоді від нього немає ні звісточки. Про це розповіла омбудсменка Людмила Денісова.
До теми Місцеперебування політв'язня Олега Приходька невідоме вже 2 місяці
Це грубі порушення окупантів
Посадовиця наголосила, що такі дії адміністрації виправної колонії є грубим порушенням права на зв'язок із зовнішнім світом, яке гарантоване пунктом 37 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями.
Денісова звернулась до міжнародної спільноти з проханням негайно відреагувати на грубі порушення прав українця. Також вона вимагає від Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової забезпечити дотримання прав Олега Приходька.
Що відомо про Олега Приходька
- Приходько є проукраїнським активістом з Криму. У лютому 2019 року окупанти прийшли до нього з обшуками. У чоловіка забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.
- У жовтні 2019 року Приходька разом із дружиною Любою вивезли у невідомому напрямку.
- Чоловіка звинувачують у підготовці теракту в Саках. В гаражі активіста начебто знайшли тротилову шашку, електроди для зварювання.
- Відтоді Приходька тримають за ґратами.
Текст поста Людмили Денісової:
РФ продовжує порушувати основоположні права незаконно ув’язнених громадян України, у тому числі на зв’язок із зовнішнім світом.
Немає жодної інформації щодо стану українського політв’язня, кримчанина Олега Приходька, якого країна-окупант безпідставно засудила до 5 років колонії суворого режиму та сплати штрафу у 110 тисяч рублів за начебто "незаконне виготовлення вибухових речовин, спробу скоєння терористичного акту".
Наприкінці липня стало відомо, що Олега етаповано для відбування покарання до ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области (Володимирський централ). Однак, донька та дружина не отримують від нього відповіді на листи.
Такі дії адміністрації виправної колонії є грубим порушенням його права на зв’язок із зовнішнім світом, яке гарантоване пунктом 37 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями.
Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново забезпечити дотримання прав Олега Приходька.
Звертаюся до представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичний корпус з проханням негайно відреагувати на грубі порушення прав громадянина України на життя, особисту свободу та недоторканість, а також спілкування, які гарантовані міжнародними конвенціями, обов’язок виконання яких взяла на себе країна агресор РФ.