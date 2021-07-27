Офіційного підтвердження від Росії щодо місцеперебування Олега Приходька немає. Про це написала уповноважена із захисту прав людини Людмила Денісова.
До речі На Донбасі майже 260 людей залишаються зниклими безвісти, – Денісова
Суд відхилив апеляцію Приходька
3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону незаконно засудив Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. До того ж він мав сплати штрафу у 110 тисяч рублів. Його звинуватили у:
- незаконному виготовленні вибухових речовин,
- спробі скоєння терористичного акту,
- підготовці до підпалу генконсульства Росії у Львові влітку 2019 року.
17 травня 2021 року Військовий апеляційний суд міста Власіха Московської області відхилив апеляцію, яку подав Олег Приходько. Він заперечував, що слідство надало будь-які перевірені докази.
За попередньою інформацією, Олега Приходька етапували у місто Володимир. Останнє відоме місце його утримання – СІЗО у Ростовській області.
Людмила Денісова звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової. Також вона закликала світову спільноту продовжувати санкційний тиск на Росію.
Що відомо про Олега Приходька
- Олег Приходько – проукраїнський активіст з Криму. У лютому 2019 року силовики навідалися до активіста з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.
- 9 жовтня 2019 року до будинку українського активіста увірвалося ФСБ. Його разом із дружиною Любою вивезли у невідомому напрямку.
- Приходька звинувачують у підготовці теракту в Саках. В гаражі в активіста окупанти начебто знайшли тротилову шашку, нарізні електроди для зварювання тощо.
- Активіст заявляв, що нібито знайдені в його будинку вибухові речовини та інші речі йому підкинули. Від того часу він перебуває за ґратами.