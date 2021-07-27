Офіційного підтвердження від Росії щодо місцеперебування Олега Приходька немає. Про це написала уповноважена із захисту прав людини Людмила Денісова.

До речі На Донбасі майже 260 людей залишаються зниклими безвісти, – Денісова

Суд відхилив апеляцію Приходька

3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону незаконно засудив Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. До того ж він мав сплати штрафу у 110 тисяч рублів. Його звинуватили у:

незаконному виготовленні вибухових речовин,

спробі скоєння терористичного акту,

підготовці до підпалу генконсульства Росії у Львові влітку 2019 року.

17 травня 2021 року Військовий апеляційний суд міста Власіха Московської області відхилив апеляцію, яку подав Олег Приходько. Він заперечував, що слідство надало будь-які перевірені докази.

За попередньою інформацією, Олега Приходька етапували у місто Володимир. Останнє відоме місце його утримання – СІЗО у Ростовській області.

Людмила Денісова звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової. Також вона закликала світову спільноту продовжувати санкційний тиск на Росію.

Що відомо про Олега Приходька