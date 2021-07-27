Официального подтверждения от России относительно местонахождения Олега Приходько нет. Об этом написала уполномоченная по защите прав человека Людмила Денисова.
Кстати На Донбассе почти 260 человек остаются пропавшими без вести, – Денисова
Суд отклонил апелляцию Приходько
3 марта 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима. К тому же он должен был уплатить штраф в 110 тысяч рублей. Его обвинили в:
- незаконном изготовлении взрывчатых веществ,
- попытке совершения террористического акта,
- подготовке к поджогу генконсульства России во Львове летом 2019 года.
17 мая 2021 года Военный апелляционный суд города Власиха Московской области отклонил апелляцию, которую подал Олег Приходько. Он отрицал, что следствие предоставило любые проверенные доказательства.
По предварительной информации, Олега Приходько этапировали в город Владимир. Последнее известное место его содержания – СИЗО в Ростовской области.
Людмила Денисова обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Также она призвала мировое сообщество продолжать санкционное давление на Россию.
Что известно об Олеге Приходько
- Олег Приходько – проукраинский активист из Крыма. В феврале 2019 года силовики наведались к активисту с обысками. У него забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.
- 9 октября 2019 года в дом украинского активиста ворвалась ФСБ. Его вместе с женой Любой вывезли в неизвестном направлении.
- Приходько обвиняют в подготовке теракта в Саках. В гараже у активиста оккупанты якобы нашли тротиловую шашку, нарезные электроды для сварки и тому подобное.
- Активист заявил, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и другие вещи ему подбросили. С того времени он находится за решеткой.