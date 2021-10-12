Жена и дочь не получают писем: о политзаключенном Кремля Приходько ничего неизвестно

Украина не имеет никакой информации о состоянии политзаключенного Олега Приходько. Родные не получают от него ответа на письма.

В конце июля сообщили, что Приходько этапировали во Владимирскую область. С тех пор от него нет ни весточки. Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

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Это грубые нарушения оккупантов

Чиновник подчеркнула, что такие действия администрации исправительной колонии являются грубым нарушением права на связь с внешним миром, которое гарантировано пунктом 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.

Денисова обратилась к международному сообществу с просьбой немедленно отреагировать на грубые нарушения прав украинца. Также она требует от Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой обеспечить соблюдение прав Олега Приходько.

Что известно об Олеге Приходько