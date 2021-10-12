Жена и дочь не получают писем: о политзаключенном Кремля Приходько ничего неизвестно
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
Украина не имеет никакой информации о состоянии политзаключенного Олега Приходько. Родные не получают от него ответа на письма.
В конце июля сообщили, что Приходько этапировали во Владимирскую область. С тех пор от него нет ни весточки. Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова.
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Это грубые нарушения оккупантов
Чиновник подчеркнула, что такие действия администрации исправительной колонии являются грубым нарушением права на связь с внешним миром, которое гарантировано пунктом 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.
Денисова обратилась к международному сообществу с просьбой немедленно отреагировать на грубые нарушения прав украинца. Также она требует от Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой обеспечить соблюдение прав Олега Приходько.
Что известно об Олеге Приходько
- Приходько является проукраинским активистом из Крыма. В феврале 2019 года оккупанты пришли к нему с обысками. У мужчины забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.
- В октябре 2019 года Приходько вместе с женой Любой вывезли в неизвестном направлении.
- Мужчину обвиняют в подготовке теракта в Саках. В гараже активиста вроде бы нашли тротиловую шашку, электроды для сварки.
- С тех пор Приходько держат за решеткой.
Текст поста Людмилы Денисовой:
РФ продолжает нарушать основополагающие права незаконно заключенных граждан Украины, в том числе на связь с внешним миром.
Нет никакой информации о состоянии украинского политзаключенного, крымчанина Олега Приходько, которого страна-оккупант безосновательно приговорила к 5 годам колонии строгого режима и уплаты штрафа в 110 тысяч рублей за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ, попытку совершения террористического акта".
В конце июля стало известно, что Олег этапирован для отбывания наказания в ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области (Владимирский централ). Однако, дочь и жена не получают от него ответа на письма.
Такие действия администрации исправительной колонии являются грубым нарушением его права на связь с внешним миром, которое гарантировано пунктом 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.
Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой срочно обеспечить соблюдение прав Олега Приходько.
Обращаюсь к представителям международных правозащитных организаций и дипломатическому корпусу с просьбой немедленно отреагировать на грубые нарушения прав гражданина Украины на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, а также общение, которые гарантированы международными конвенциями, обязанность по выполнению которых взяла на себя страна агрессор РФ.