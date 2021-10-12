Наприкінці липня повідомили, що Приходька етапували у Володимирську область. Відтоді від нього немає ні звісточки. Про це розповіла омбудсменка Людмила Денісова.

До теми Місцеперебування політв'язня Олега Приходька невідоме вже 2 місяці

Це грубі порушення окупантів

Посадовиця наголосила, що такі дії адміністрації виправної колонії є грубим порушенням права на зв'язок із зовнішнім світом, яке гарантоване пунктом 37 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями.

Денісова звернулась до міжнародної спільноти з проханням негайно відреагувати на грубі порушення прав українця. Також вона вимагає від Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової забезпечити дотримання прав Олега Приходька.

Що відомо про Олега Приходька