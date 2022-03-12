Друзі Путіна втратили владу, спокою не буде: інтерв'ю з експертом про пристрасті в Чорногорії

Про передумови відставки колишнього уряду Чорногорії, її вплив на позиції Росії у Сербії та новий політичний курс Подгориці – в інтерв'ю сайту 24 каналу розповіла журналістка, редакторка порталу "Балканський оглядач" Наталя Іщенко.

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Протести, які мали місце восени минулого року, можна назвати передумовою до сьогоднішніх подій у Чорногорії?

Минулорічні протести із релігійним відтінком були першим сигналом про те, що нова влада, яка прийшла в результаті парламентських виборів 2020-го року, не користується підтримкою чорногорських патріотів та взагалі значної частини суспільства.

Крім того, у самому владному середовищі розпочалися суперечки, викликані протестними подіями. Усе це в сукупності й стало першопричиною теперішнього падіння цієї верхівки.

Редакторка порталу "Балканський оглядач" Наталя Іщенко / Фото з архіву автора

Пані Наталю, чому вотум недовіри сербсько-російським ставленикам оголошено лише зараз?

Тому що аби ухвалити таке рішення, опозиції потрібна була підтримка частини провладних партій. Здобути її, як ви розумієте, дуже складно. Наразі, цей вотум недовіри набрав голоси, бо його ініціювала одна з партій, яка перебувала у провладній коаліції (мова про політсилу під назвою URA – 24 канал).

Це все виглядає дещо парадоксально, однак вийшло так, що частина урядовців якраз таки цей свій уряд повалила.

Поки не було досягнуто домовленості між частиною правлячої більшості та всією опозицією, поки на це не погодилися західні партнери, які донедавна палко підтримували курс цього правлячого кола, процес відставки запустити було неможливо.

Дилема для Заходу

Чому захід підтримував повалений уряд Чорногорії, попри його очевидну сербсько-російську орієнтацію?

Якщо говорити коротко, то для нас це дуже знайома дилема. От що краще: старі патріоти-корупціонери чи нові проєвропейські обличчя, але в коаліції з прокремлівськими силами? От що краще?

Чомусь захід вирішив, що головне – це боротьба з корупцією і нічого страшного, що в коаліцію візьмемо проросійських політиків та якось із цим впораємось. Ну не впорались і цей експеримент припинив своє існування. Принаймні, зараз так здається.

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Роблячи такий маленький ліричний відступ, хочеться згадати слова одного з учасників ТНМК – Фоззі, який сказав: "Краще корупція у вишиванках, ніж у будьоновках".

Ну, розумієте, в чому тут головний прикол? Захід же не просто підтримав минулу верхівку, він ще її просував. Тобто, це абсолютно неймовірно.

Коли вже почалися тривожні дзвіночки, як от протести чи нестабільність через купу промосковських кроків, Захід дуже довго вважав, що це все краще, ніж корупціонери та мафіозі. От тепер терпець урвався навіть Заходу.

Як сталося так, що ініціативу щодо вотуму недовіри проявила найменша партія? Що завадило наважитися іншим?

Цілком логічно, що урядова більшість переважно не виступила за недовіру уряду. Нелогічним тут є те, що якась її частина таки зважилася взяти на себе цю відповідальність, коли інші не хотіли такого розвитку подій.

Більшість провладних сил якраз і були зацікавлені в тому, аби Чорногорія щораз глибше поринала у політичну нестабільність. За рахунок нестабільності були сподівання реалізувати плани попередньої влади, які передбачали руйнування відносин з НАТО, перешкодити просуванню країни до ЄС.

Фіаско Росії на Балканах

Як поразка російсько-сербських сателітів у Чорногорії вплине на ситуацію у самій Сербії?

Поки Чорногорія гальмувала власну євроатлантичну інтеграцію, Сербія навпаки швидко рухається на Захід. Треба сказати, що доки два роки тому у Подгориці не змінилася влада, Чорногорія навіть випереджала Сербію за темпами входження до євроатлантичної системи координат.

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Тільки після позаминулого року трапився відкат і чорногорці зрівнялися з сербами. Останнім часом серби почали виглядати навіть дуже прозахідними у порівнянні із чорногорцями.

Як поразка Кривокапича вплине на позиції Росії на Балканах?

Росіяни не хочуть зараз коментувати повалення Кривокапича. Безумовно, такий сценарій для Кремля негативний. Він погіршить становище Москви на півострові однозначно.

Хто є серед претендентів на прем'єрське крісло після відходу Кривокапича?

На посаду претендує виходець із вчорашньої опозиції. Серед найбільш імовірних кандидатів є Дрітан Абазович – лідер громадського руху URA. Зараз всі його однопартійці говорять про те, що він майже напевне очолить новий уряд.

Дрітан Абазович вважається найімовірнішим кандидатом на пост прем'єра / Фото ЄП

Лише початок

Що очікує Чорногорію далі?

Спокою там не буде. Сербія і далі намагатиметься впливати на політику своєї сусідки на правах "старшої сестри". З іншого боку, не скажу, що буде якийсь розвал і катастрофа.

Захід останніми днями активно взявся за Чорногорію і вирішив припинити експериментувати з кремлівськими агентами.

Можна очікувати, що Брюссель буде підтримувати прозахідний курс Подгориці. В найгіршому разі, не дасть сповзти країні остаточно у напрямку неправильному.

Чи намагатимуться росіяни якимось чином переграти невтішну для них ситуацію, яка на сьогодні склалася?

Звісно, що будуть намагатися. Вже зараз кремлівські "активісти" анонсують протести, якщо дійсно влада буде абсолютно прозахідна, без участі промосковських сил.

Нині у тамтешньому парламенті обговорюють зміну спікера. Якщо спікера змінять у дуже різкій манері, "стінка на стінку", то протести можуть розпочатися дуже швидко.

Зверніть увагу: за два дні після інтерв'ю з новою силою розпочалися вже згадані протести. Тож було вирішено дещо доповнити матеріал.

Чим, на Вашу думку, завершаться протести? Якщо дострокові парламентські вибори відбудуться, це означатиме, що сербсько-російським силам вдасться зберегти владу?

Нерадикальні, а помірковані просербські політики, проєвропейські, але одночасно більш-менш лояльні Росії, розраховують, що зможуть набрати велику кількість голосів, залучивши всіх виборців, що хочуть в Європу, але виступають за дружбу з Белградом та Москвою.

Ці сили хочуть "вибити" з парламенту на наступних виборах центристський рух URA на чолі із Дрітаном Абазовичем, зайнявши його нішу єврооптимістів, хоча це і будуть єврооптимісти із сербсько-російським ухилом.

Протести в їхньому нинішньому не дуже масовому вигляді не можуть привести до дочасних виборів. Це може вийти, якщо партіям, що протестують, вдасться залучити більше громадян на свою підтримку та/або заблокувати роботу владних установ, припинивши брати участь в їхній роботі... Але поки що про це не йдеться.

Як так трапилося, що чорногорське державне ЗМІ опублікувало фейк про нібито напад України на псевдореспубліки на Донбасі?

Це наслідок того, що два роки тому влада змінилася на симпатиків Сербії та Росії. Хоча, чорногорські патріоти кажуть, що на тому державному телеканалі давно засіли проросійські журналісти.

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