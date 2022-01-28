Таку новину опублікував сайт державної телерадіокомпанії RTCG вранці 28 січня. У тексті мовилось про начебто "атаку українських військових на сепаратистів".

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Сайт RTCG посилався на інформацію бойовика

Журналісти використали дані, які їм надав один з луганських бойовиків. Його назвали "офіцером пресслужби ЛНР" Олександром Мазейкіним. Окупант заявив, що під час артобстрілу української армії загинув боєць так званої "народної міліції".

Мазейкін розповів, що мовляв українці відкривали вогонь з артозброєння в районі Троїцького та з великокаліберних кулеметів в напрямку села Веселогорівка.

Зверніть увагу! Чорногорські журналісти не вказали, що пишуть про незаконні збройні формування, які окупували українські території.

ЗМІ звинуватило США та НАТО у напруженні

Ба більше, RTCG закинула США та НАТО "підігрівання ситуації в регіоні". Мовляв, Захід перекидає в Україну військових інструкторів та зброю. А офіційний Київ, пишуть чорногорські журналісти, "розмістив половину свого війська на Донбасі".

Скриншот з чорногорського сайту

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