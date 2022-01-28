Такую новость обнародовал сайт государственной телерадиокомпании RTCG утром 28 января. В тексте говорилось о якобы "атаке украинских военных на сепаратистов".

Тема Россия точно не признает боевиков в ближайшее время, – Вениславский

Сайт RTCG ссылался на информацию боевика

Журналисты использовали данные, предоставленные им одним из луганских боевиков. Его назвали "офицером прессслужбы ЛНР" Александром Мазейкиным. Оккупант заявил, что во время артобстрела украинской армии погиб боец ​​так называемой "народной милиции".

Мазейкин рассказал, что украинцы открывали огонь из артвооружения в районе Троицкого и из крупнокалиберных пулеметов в направлении села Веселогоровка.

Обратите внимание! Черногорские журналисты не указали, что пишут о незаконных вооруженных формированиях, которые оккупировали украинские территории.

СМИ обвинили США и НАТО в напряжении

Более того, RTCG забросила США и НАТО "подогрев ситуации в регионе". Мол, Запад опрокидывает в Украину военных инструкторов и оружие. А официальный Киев, пишут черногорские журналисты, "разместил половину своего войска на Донбассе".

Скриншот с черногорского сайта

Что известно о RTCG