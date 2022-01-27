С другой стороны, сейчас на всех уровнях дипломатических переговоров Россия только требует выполнения минских договоренностей. Об этом сказал "слуга народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский в авторской программе "Первые лица" Елены Трибушной на 24 канале.
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Он заверил, что как только будет сделан шаг по признанию боевиков – это сразу фактически снимает все вопросы с Минска.
"Минские договоренности сразу перестают существовать, потому что теряется сущность этих минских переговоров и восстановление территориальной целостности, мира на Донбассе и прекращение войны между Украиной и Россией", – отметил Вениславский.
Он предположил, что вопрос о признании боевиков – лишь один из элементов поднятия ставок, однако это ничем не завершится.
Я убежден, что Россия точно не признает в ближайшее время субъектность боевиков как независимых суверенных образований.
– подытожил Вениславский.
Интервью с Вениславским на 24 канале: смотрите видео
Заявление России по поводу боевиков
- В Госдуме планируют уже 24 января обсудить законопроект о признании фейковых республик боевиков.
- Такую инициативу взяли на себя коммунисты – они вторые по численности после депутатов путинской "Единой России".
- Также в Кремле цинично заявили, что они хотят вооружить боевиков.