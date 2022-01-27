С другой стороны, сейчас на всех уровнях дипломатических переговоров Россия только требует выполнения минских договоренностей. Об этом сказал "слуга народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский в авторской программе "Первые лица" Елены Трибушной на 24 канале.

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Он заверил, что как только будет сделан шаг по признанию боевиков – это сразу фактически снимает все вопросы с Минска.

"Минские договоренности сразу перестают существовать, потому что теряется сущность этих минских переговоров и восстановление территориальной целостности, мира на Донбассе и прекращение войны между Украиной и Россией", – отметил Вениславский.

Он предположил, что вопрос о признании боевиков – лишь один из элементов поднятия ставок, однако это ничем не завершится.

Я убежден, что Россия точно не признает в ближайшее время субъектность боевиков как независимых суверенных образований.

– подытожил Вениславский.

Интервью с Вениславским на 24 канале: смотрите видео

Заявление России по поводу боевиков