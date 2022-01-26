Такое мнение высказал российский политик Леонид Гозман в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Один из таких планов – инициатива Кремля "предоставить оружие боевикам".
К теме "Если Путин разрешит": в Думе заявили, что могут направить оружие на Донбасс за несколько часов
"А раньше им (боевикам – 24 канал) кто оружие предоставлял? Марсиане? Понятно все, Господи. Давать им оружие, признавать их государственность – это же ничего не изменит практически. Оружие все равно наше (России – 24 канал), люди наши, подчиняются они Кремлю", – сказал Гозман.
Он предположил, что такие предложения Кремля, вероятно, способ Владимира Путина выйти из кризиса.
"Дело в том, что Путину нужно воевать, а это как-то страшно. И оружие вам (Украине – 24 канал) дают хорошее, и санкциями пугают, и армия у вас лучше, чем в 2014 году. Именно такое впечатление у нас складывается", – заявил российский политик.
Воевать страшно, но нужно найти вариант выхода из ситуации, не теряя лица. Надо сказать: "Я крут, я всех победил". Не исключено, что признанием псевдореспублик они скажут, что всех победили,
– отметил Гозман.
Гозман о планах Путина: смотрите видео
Возможное новое наступление России: последние новости
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал партнеров не паниковать, ведь это окажет негативное влияние на экономику страны – Путину нужна именно дестабилизация.
- В Кремле цинично заявили, что оружие будут давать боевикам, пока Украина "не выполнит" минские договоренности.
- Глава Минобороны Алексей Резников уверен, что Путин не будет бомбить Украину, ведь у него есть другая мечта.
Вас может заинтересовать – Пионтковский о вероятном наступлении России: смотрите видео