В Кремле цинично считают себя "приверженцами полного исполнения" минских договоренностей. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Политик традиционно пожаловался, что Украина "саботирует минские договоренности. Запад, мол, обещал Киев "заставить" это делать, но так и не сдержал слово.

Когда Украина предоставит особый статус Донбассу, все вопросы отпадут (по поставкам оружия – 24 канал),

– сказал Лавров.

Заметим, что Россия уже 8 лет поставляет оккупантам оружие на Донбасс. Хотя в Кремле от этого открещиваются, есть множество доказательств, которые подтверждают российское присутствие на Востоке Украины. Однако только теперь в Москве заговорили о том, чтобы признать боевиков официально и предоставить оружие.

Обратите внимание! Предложение предоставления приспешникам Кремля на Донбассе оружия поступило от секретаря генерального совета пропутинской партии "Единая Россия" Андрея Турчака. Он назвал это "необходимостью". По абсурдному мнению политика, Киев "готовит военную агрессию на Донбассе".

Россия хочет признать боевиков: главное

Кремль до сих пор официально не признал так называемые "республики" своих приспешников на Донбассе. Только в конце 2021 года российские коммунисты начали разрабатывать законопроект о признании боевиков.

19 января они внесли документ в Госдуму. Кстати, в законопроекте упомянули и лидера ОУН Степана Бандеру. Мол, украинские власти его проставляют, а это, по мнению россиян, "очень плохо".

Заместитель председателя Госдумы по СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий считает признание боевиков "несвоевременным". Ведь это "станет причиной назвать Россию агрессором" и может помешать переговорам с США по "гарантиям безопасности".

В Министерстве иностранных дел отметили, что признание оккупантов станет "очевидным и полным выходом Москвы из минских договоренностей".

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