У Кремлі цинічно вважають себе "прихильниками повного виконання" мінських домовленостей. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

До теми Публічно обіцяють зброю: у Росії закликали відправити бойовикам військову "допомогу"

Політик традиційно побідкався, що Україна "саботує мінські домовленості. Захід, мовляв, обіцяв Київ "змусити" це робити, але так і не дотримав слова.

Коли Україна надасть особливий статус Донбасу, всі питання відпадуть (щодо постачання зброї – 24 канал),

– сказав Лавров.

Зауважимо, Росія вже 8 років постачає окупантам зброю на Донбас. Хоч у Кремлі від цього відхрещуються, є безліч доказів, які доводять російську присутність на Сході України. Однак лише тепер у Москві заговорили про те, щоб визнати бойовиків офіційно й надати їм зброю.

Зверніть увагу! Пропозиція надання посіпакам Кремля на Донбасі зброї надійшла від секретаря генеральної ради пропутінської партії "Єдина Росія" Андрія Турчака. Він назвав це "необхідністю". На абсурдну думку політика, Київ "готує військову агресію на Донбасі".

Росія хоче визнати бойовиків: головне

Кремль досі офіційно не визнав так звані "республіки" своїх посіпак на Донбасі. Лише наприкінці 2021 року російські комуністи почали розробляти законопроєкт про визнання бойовиків.

19 січня вони внесли документ у Держдуму. До речі, у законопроєкті згадали й лідера ОУН Степана Бандеру. Мовляв, українська влада його проставляє, а це, на думку росіян, "дуже погано".

Заступник голови Держдуми з питань СНД та євразійської інтеграції Віктор Водолацький вважає визнання бойовиків "невчасним". Адже це "стане причиною назвати Росію агресором" й може зашкодити переговорам із США щодо "гарантій безпеки".

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що визнання окупантів стане "очевидним й повним виходом Москви з мінських домовленостей".

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