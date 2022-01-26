У Кремлі цинічно вважають себе "прихильниками повного виконання" мінських домовленостей. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.
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Політик традиційно побідкався, що Україна "саботує мінські домовленості. Захід, мовляв, обіцяв Київ "змусити" це робити, але так і не дотримав слова.
Коли Україна надасть особливий статус Донбасу, всі питання відпадуть (щодо постачання зброї – 24 канал),
– сказав Лавров.
Зауважимо, Росія вже 8 років постачає окупантам зброю на Донбас. Хоч у Кремлі від цього відхрещуються, є безліч доказів, які доводять російську присутність на Сході України. Однак лише тепер у Москві заговорили про те, щоб визнати бойовиків офіційно й надати їм зброю.
Росія хоче визнати бойовиків: головне
- Кремль досі офіційно не визнав так звані "республіки" своїх посіпак на Донбасі. Лише наприкінці 2021 року російські комуністи почали розробляти законопроєкт про визнання бойовиків.
- 19 січня вони внесли документ у Держдуму. До речі, у законопроєкті згадали й лідера ОУН Степана Бандеру. Мовляв, українська влада його проставляє, а це, на думку росіян, "дуже погано".
- Заступник голови Держдуми з питань СНД та євразійської інтеграції Віктор Водолацький вважає визнання бойовиків "невчасним". Адже це "стане причиною назвати Росію агресором" й може зашкодити переговорам із США щодо "гарантій безпеки".
- У Міністерстві закордонних справ зазначили, що визнання окупантів стане "очевидним й повним виходом Москви з мінських домовленостей".
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