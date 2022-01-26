Предложение поставлять военную "помощь" поступило от Андрея Турчака. Он является секретарем Генерального совета пропутинской партии "Единая Россия" и первым заместителем председателя Совета Федерации.

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Как Россия хочет оправдать такой дерзкий шаг

Турчак осмелился публично заявить, что Россия должна поставлять отдельные виды вооружений своим "прихвостням" на Донбассе. Он дерзко добавил, что это – якобы необходимость. Все это чиновник пытался цинично оправдать "сдерживанием военной агрессии, которую готовит Киев". Кроме этого, он отчаянно пытался убедить, что Украину "накачивают" летальным оружием, и цинично призвал "остановить киевский режим".

Как пишут в сети, на возмутительное предложение Турчака уже отреагировал один из его соратников – Владимир Джабаров, который является первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Тот поддержал его и назвал его призывы "правильными".

Почему заявления Кремля – лживые и циничные

Хотя Кремль упорно не признает, что развязал войну против Украины, ряд расследований свидетельствуют об обратном. Более того, появилась информация, что теперь Москва пытается избавиться от своих же наемников. Стоит заметить, что весь цивилизованный мир считает Россию государством-агрессором и пытается остановить дальнейшую эскалацию, применяя против нее ограничения. Страны, которые поставляют Украине вооружение, делают это, чтобы усилить ее обороноспособность перед угрозой нового вторжения.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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