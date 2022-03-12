Друзья Путина потеряли власть, покоя не будет: интервью с экспертом о страстях в Черногории

О предпосылках отставки бывшего правительства Черногории, ее влиянии на позиции России в Сербии и новом политическом курсе Подгорицы – в интервью сайту 24 канала рассказала журналистка, редактор портала "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

Читайте Евросоюз объединил Сербию и Черногорию в переговорах о членстве

Протесты, которые были осенью прошлого года, можно назвать предпосылкой сегодняшних событий в Черногории?

Прошлогодние протесты с религиозным оттенком были первым сигналом о том, что новая власть, пришедшая в результате парламентских выборов 2020 года, не пользуется поддержкой черногорских патриотов и вообще значительной части общества.

Кроме того, в самой среде власти начались споры, вызванные протестными событиями. Все это в совокупности и стало первопричиной падения этой верхушки.

Редактор портала "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко / Фото из архива автора

Госпожа Наталья, почему вотум недоверия сербско-российским ставленникам объявлен только сейчас?

Потому что для принятия такого решения оппозиции потребовалась поддержка части провластных партий. Получить ее, как вы понимаете, очень сложно. Сейчас этот вотум недоверия набрал голоса, потому что его инициировала одна из партий, которая находилась в провластной коалиции (речь о политсиле под названием URA – 24 канал).

Это все выглядит несколько парадоксально, однако получилось так, что часть чиновников как раз таки это свое правительство свергла.

Пока не была достигнута договоренность между частью правящего большинства и всей оппозицией, пока на это не согласились западные партнеры, которые недавно горячо поддерживали курс этого правящего круга, процесс отставки запустить было невозможно.

Дилемма для Запада

Почему Запад поддерживал свергнутое правительство Черногории, несмотря на его очевидную сербско-российскую ориентацию?

Если говорить коротко, то нам это очень знакомая дилемма. Вот что лучше: старые патриоты-коррупционеры или новые проевропейские лица, но в коалиции с прокремлевскими силами? Вот что лучше?

Почему-то Запад решил, что главное – это борьба с коррупцией и ничего страшного, что возьмем в коалицию пророссийских политиков и как-то с этим справимся. Ну, не справились и этот эксперимент прекратил свое существование. По крайней мере сейчас так кажется.

Важно При поддержке России, – президент Черногории заявил о "самой серьезной атаке на государство"

Делая такое маленькое лирическое отступление, хочется вспомнить слова одного из участников ТНМК – Фоззи, который сказал: "Лучшая коррупция в вышиванках, чем в буденовках".

Ну, понимаете, в чем здесь главный прикол? Запад же не просто поддержал прошлую верхушку, он еще ее продвигал. То есть это совершенно невероятно.

Когда уже начались тревожные колокольчики, как протесты или нестабильность из-за груды промосковских шагов, Запад очень долго считал, что это все лучше, чем коррупционеры и мафиози. Вот теперь терпение лопнуло даже Западу.

Как случилось, что инициативу по вотуму недоверия проявила самая маленькая партия? Что помешало решиться другим?

Вполне логично, что правительственное большинство преимущественно не выступило за недоверие правительству. Нелогично здесь то, что какая-то его часть решилась взять на себя эту ответственность, когда другие не хотели такого развития событий.

Большинство провластных сил как раз и были заинтересованы в том, чтобы Черногория все глубже погружалась в политическую нестабильность. За счет нестабильности были надежды реализовать планы предыдущей власти, которые предполагали разрушение отношений с НАТО, помешать продвижению страны в ЕС.

Фиаско России на Балканах

Как поражение российско-сербских сателлитов в Черногории повлияет на ситуацию в самой Сербии?

Пока Черногория тормозила свою евроатлантическую интеграцию, Сербия наоборот быстро двигается на Запад. Надо сказать, что пока два года назад в Подгорице не изменилась власть, Черногория даже опережала Сербию по темпам вхождения в евроатлантическую систему координат.

Путин в бешенстве "Провинции" Москвы хотят вступить в НАТО

Только после позапрошлого года случился откат и черногорцы сравнялись с сербами. В последнее время сербы стали выглядеть очень прозападными по сравнению с черногорцами.

Как поражение Кривокапича повлияет на позиции России на Балканах?

Россияне не хотят сейчас комментировать свержение Кривокапича. Безусловно, такой сценарий для Кремля негативен. Он ухудшит положение Москвы на полуострове однозначно.

Кто среди претендентов на премьерское кресло после ухода Кривокапича?

На должность претендует выходец из оппозиции. Среди наиболее вероятных кандидатов есть Дритан Абазович – лидер общественного движения URA. Сейчас все его однопартийцы говорят о том, что он почти наверняка возглавит новое правительство.

Дритан Абазович считается вероятным кандидатом на пост премьера / Фото ЕН

Только начало

Что ожидает Черногорию дальше?

Покоя там не будет. Сербия и дальше будет пытаться влиять на политику своей соседки на правах "старшей сестры". С другой стороны, не скажу, что будет какой-нибудь развал и катастрофа.

Запад в последние дни активно взялся за Черногорию и решил прекратить экспериментировать с кремлевскими агентами.

Ожидается, что Брюссель будет поддерживать прозападный курс Подгорицы. На худой конец, не даст сползти стране окончательно в неправильном направлении.

Постараются ли россияне каким-то образом переиграть неутешительную для них ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась?

Конечно, будут стараться. Уже сейчас кремлевские "активисты" анонсируют протесты, если действительно власть будет абсолютно прозападной, без участия промосковских сил.

Сейчас в парламенте обсуждают смену спикера. Если спикера изменят в очень резкой манере, стенка на стенку, то протесты могут начаться очень быстро.

Обратите внимание: через два дня после интервью с новой силой начались уже упомянутые протесты. Так что было решено несколько дополнить материал.

Чем, по вашему мнению, завершатся протесты? Если досрочные парламентские выборы состоятся, это означает, что сербско-российским силам удастся сохранить власть?

Нерадикальные, а умеренные просербские политики, проевропейские, но одновременно более или менее лояльные России, рассчитывают, что смогут набрать большое количество голосов, привлекая всех желающих в Европу избирателей, но выступающих за дружбу с Белградом и Москвой.

Эти силы хотят "выбить" из парламента на следующих выборах центристское движение URA во главе с Дританом Абазовичем, заняв его нишу еврооптимистов, хотя это будут еврооптимисты с сербско-российским уклоном.

Протесты в их нынешнем не очень массовом виде не могут привести к досрочным выборам. Это может получиться, если протестующим партиям удастся привлечь больше граждан в свою поддержку и/или заблокировать работу властных учреждений, прекратив участвовать в их работе... Но пока об этом речь не идет.

Как случилось, что черногорское государственное СМИ опубликовало фейк о якобы нападении Украины на псевдореспублики на Донбассе?

Это следствие того, что два года назад власть сменилась симпатиками Сербии и России. Хотя черногорские патриоты говорят, что на том государственном телеканале давно засели пророссийские журналисты.

Слезоточивый газ и протесты: как нового митрополита Сербии приветствовали в Черногории – смотрите видео