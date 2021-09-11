По словам политика, сейчас на Черногорию совершили самое агрессивное в новейшей истории нападение великосербского национализма. Это угроза для государства на многих уровнях. В частности, в контексте ее европейской перспективы.

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Национальная идентичность Черногории сначала проблематизируется. Потому что если нет черногорцев – нет необходимости в независимой Черногории,
– заявил Джуканович.

Президент подчеркнул, что эту атаку совершили из-за важности сохранить Черногорию в пределах "сербского мира". По словам Джукановича, без Черногории проект Великой Сербии – мертв.

Последние события политик назвал "сербско-российским проектом". Джуканович также отметил, что Сербия – это якобы политическая безопасность и информационная база для реализации интересов России на территории Балкан.

"Я когда-то образно сказал, что мы будем защищать Черногорию, если потребуется, уйдя в лес. После последних событий на Цетинье я еще более склоняюсь к такому мнению", – подытожил политик.

Массовые протесты в Черногории: главное

  • Массовые протесты в Черногории вспыхнули 4 сентября.
  • Причиной стала будущая интронизация митрополита Сербской православной церкви.
  • Предыдущий глава сербской церкви умер еще осенью 2020 года.
  • За это время количество верующих СПЦ среди граждан Черногории существенно уменьшилось. Все из-за того, что представители Сербской церкви помогли прийти к власти в Черногории пророссийским силам.
  • Протестующие требуют отделения черногорской церкви от сербской.