За словами політика, наразі на Чорногорію скоїли найагресивніший у новітній історії напад великосербського націоналізму. Це загроза для держави на багатьох рівнях. Зокрема, у контексті її європейської перспективи.

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Національна ідентичність Чорногорії спочатку проблематизується. Тому що якщо немає чорногорців – нема потреби у незалежній Чорногорії,

– заявив Джуканович.

Президент наголосив, що цю атаку скоїли через важливість зберегти Чорногорію у межах "сербського світу". За словами Джукановича, без Чорногорії проєкт Великої Сербії – мертвий.

Останні події політик назвав "сербсько-російським проєктом". Джуканович також наголосив, що Сербія – це начебто політична безпекова та інформаційна база для реалізації інтересів Росії на теренах Балкан.

"Я колись образно сказав, що ми будемо захищати Чорногорію, якщо буде потрібно, пішовши в ліс. Після останніх подій на Цетиньє я ще більш схиляюся до такої думки", – підсумував політик.

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