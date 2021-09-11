За словами політика, наразі на Чорногорію скоїли найагресивніший у новітній історії напад великосербського націоналізму. Це загроза для держави на багатьох рівнях. Зокрема, у контексті її європейської перспективи.
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Національна ідентичність Чорногорії спочатку проблематизується. Тому що якщо немає чорногорців – нема потреби у незалежній Чорногорії,
– заявив Джуканович.
Президент наголосив, що цю атаку скоїли через важливість зберегти Чорногорію у межах "сербського світу". За словами Джукановича, без Чорногорії проєкт Великої Сербії – мертвий.
Останні події політик назвав "сербсько-російським проєктом". Джуканович також наголосив, що Сербія – це начебто політична безпекова та інформаційна база для реалізації інтересів Росії на теренах Балкан.
"Я колись образно сказав, що ми будемо захищати Чорногорію, якщо буде потрібно, пішовши в ліс. Після останніх подій на Цетиньє я ще більш схиляюся до такої думки", – підсумував політик.
Масові протести у Чорногорії: головне
- Масові протести у Чорногорії спалахнули 4 вересня.
- Причиною стала майбутня інтронізація митрополита Сербської православної церкви.
- Попередній очільник сербської церкви помер ще восени 2020 року.
- За цей час кількість вірян СПЦ серед громадян Чорногорії суттєво зменшилася. Усе через те, що представники сербської церкви допомогли прийти до влади у Чорногорії проросійським силам.
- Протестувальники вимагають відділення чорногорської церкви від сербської.