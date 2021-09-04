До Цетинє має прибути делегація Сербської православної церкви на чолі з патріархом Порфирієм для інтронізації Іонікія ІІ, який 5 вересня має стати новим митрополитом Чорногорським і Приморським.

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Чорногорці прагнуть до автокефалії

Сербська церква в Чорногорії майже на рік залишилася без керівника після смерті митрополита Амфілохія від ускладнень коронавірусу в жовтні 2020 року. Процес обрання нового очільника затягнувся через смерть сербського патріарха Іринея від коронавірусу за 3 тижні після Амфілохія.

За цей час у Чорногорії істотно зменшилася частка прихильників сербської церкви, яка відома своєю прихильністю до Росії. Саме демонстрації, організовані представниками СПЦ допомогли проросійським силам прийти до влади в Чорногорії.

Новина про призначення нового очільника чорногорської митрополії викликала негативну реакцію місцевого населення. Через це на вулицях міста Цетинє, яке є культурним та історичним центром країни, розпочалися протести.

Активісти перекривають дороги до міста всіма можливими методами, щоб делегація сербського патріарха не змогла приїхати на інтронізацію. В хід ідуть навіть автомобільні шини.



Мітингувальники перекривають дороги / Фото Vijesti

Через перекриття доріг між мітингувальниками та поліцією відбулися сутички. Активісти кидали в правоохоронців усе, що попадало під руки. навіть каміння. Через протести до Цетинє прибули майже 2 тисячі поліцейських. Також за інформацією ЗМІ, в місто з'їжджаються прихильники та противники СПЦ.

Вимоги мітингувальників

Головною вимогою учасників протесту є відділення чорногорської церкви від сербської та створення окремої Чорногорської православної церкви.

До слова, така організація як Чорногорська православна церква уже давно існує в країні. Вона не є канонічно визнаною у світі, а станом на 2020 рік її прихильниками називали себе близько 10% населення країни.

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