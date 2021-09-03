Про це свідчить опитування, проведене Українським інститутом майбутнього та "Нью Імідж Маркетинг Груп". Опитували соціологи близько 5 тисяч респондентів.

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Яку релігію сповідують українці:

  • 72% – православні,
  • 13% – нерелігійні,
  • 8% – греко-католики,
  • 2% – протестанти,
  • 2% – сповідують ту релігію, якої нема у списку,
  • 2% – важко сказати про свою приналежність,
  • 1% – католики,
  • 0,3% – мусульмани,
  • 02% – іудеї.

Що сповідують українціЯкі релігії сповідують українці / Фото Українського інституту майбутнього

Православ'я переважає у всіх регіонах України. На другому місці всюди – нерелігійні українці. Виняток – тільки західні регіони.

Розподіл єпархій серед православних

  • 43% – не належать до жодної,
  • 39% – парафіяни ПЦУ,
  • 16% – віряни УПЦ МП.

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Найбільше парафіян ПЦУ на Заході

Найбільша кількість прихожан ПЦУ – на Заході – це 55%. Вірян, що належать до Московського патріархату на Донбасі та Сході – по 18%.

релігійний зріз українців Релігійний зріз щодо віросповідання / Фото Українського інституту майбутнього