Про це свідчить опитування, проведене Українським інститутом майбутнього та "Нью Імідж Маркетинг Груп". Опитували соціологи близько 5 тисяч респондентів.
Яку релігію сповідують українці:
- 72% – православні,
- 13% – нерелігійні,
- 8% – греко-католики,
- 2% – протестанти,
- 2% – сповідують ту релігію, якої нема у списку,
- 2% – важко сказати про свою приналежність,
- 1% – католики,
- 0,3% – мусульмани,
- 02% – іудеї.
Які релігії сповідують українці / Фото Українського інституту майбутнього
Православ'я переважає у всіх регіонах України. На другому місці всюди – нерелігійні українці. Виняток – тільки західні регіони.
Розподіл єпархій серед православних
- 43% – не належать до жодної,
- 39% – парафіяни ПЦУ,
- 16% – віряни УПЦ МП.
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Найбільше парафіян ПЦУ на Заході
Найбільша кількість прихожан ПЦУ – на Заході – це 55%. Вірян, що належать до Московського патріархату на Донбасі та Сході – по 18%.