Об этом свидетельствует опрос, проведенный Украинским институтом будущего и "Нью Имидж Маркетинг Групп". Опрашивали социологи около 5 тысяч респондентов.
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Какую религию исповедуют украинцы:
- 72% – православные,
- 13% – нерелигиозные,
- 8% – греко-католики,
- 2% – протестанты,
- 2% – исповедуют ту религию, которой нет в списке,
- 2% – трудно сказать о своей принадлежности,
- 1% – католики,
- 0,3% – мусульмане,
- 0,2% – иудеи.
Какие религии исповедуют украинцы / Фото Украинского института будущего
Православие преобладает во всех регионах Украины. На втором месте везде – нерелигиозные украинцы. Исключение – только западные регионы.
Распределение епархий среди православных
- 43% – не относятся ни к одной,
- 39% – прихожане ПЦУ,
- 16% – верующие УПЦ МП.
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Больше всего прихожан ПЦУ на Западе
Наибольшее количество прихожан ПЦУ – на Западе – это 55%. Верующих, принадлежащих к Московскому патриархату на Донбассе и Востоке – по 18%.
Религиозный срез по вероисповеданию / Фото Украинского института будущего