Как спустя более 300 лет перепечатка учения Христа пригодилась современной Украине? 24 канал посетил "Дом митрополита", чтобы найти ответ на этот вопрос.

Политические отношения гетманата с православным Востоком

Игорь Осташ: "Иван Мазепа понимал, насколько важно восточное измерение для страны" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Иван Мазепа понимал, насколько важно восточное измерение для страны,

– подчеркнул Игорь Осташ, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Ливане.

В целом в течение последних четырех лет дипломат нашел 14 уникальных реликвий – Евангелий, но без посвящения Ивану Мазепе. Христианское произведение с посвящением дипломат таки нашел в Киеве – в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского.

Крупинка за крупинкой мы собирали вещи, связанные с Иваном Мазепой. Сначала хотели напечатать Бухарестское Евангелие. Было еще и Петербургское, но потом мы нашли и киевский экземпляр,

– рассказал он и отметил: "Следующую презентацию мы сделаем..."

"В украинской Москве", – иронично продолжил фразу посла митрополит Переяславский и Вишневский Александр.

Он вспомнил времена, когда за печать изданий, касающихся периода гетманства Ивана Мазепы, его пренебрежительно называли "мазепинцем".

Я спрашивал у уже покойного Блаженнейшего митрополита Владимира, будем ли мы снимать анафему с Мазепы. На это он отвечал: "А мы ее накладывали?"

– смеется владыка Александр.

Мазепинское Евангелие планируют перевести на французский язык / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Признание Православной церкви Украины

Митрополит Александр планирует провести презентацию мазепинского Евангелия в Халкинской семинарии (Турция – 24 канал). По его словам, "предварительное согласование уже есть".

Мы надеемся, что сможем передать экземпляры всем патриархам Православной церкви,

– рассказал посол Украины в Ливане.

"Особенно Патриарху Московскому", – добавил владыка Александр.

Дипломат уже готов выполнить свою "историческую миссию" – передать экземпляр патриарху Антиохийскому. "От него многое зависит", – сказал митрополит.

Посол Украины в Ливане хочет передать факсимильные издания Мазепинского Евангелия всем патриархам Православной церкви / Фото 24 канал, Валентина Полищук

Это один из древних патриархатов, который должен принять свое решение о признании канонического статуса Православной церкви Украины. Мы надеемся, что будет принято правильное решение и мы в ближайшее время будем служить все вместе,

– пояснил он.

Антиохийский патриархат состоит "большой частью из ливанских церквей и епархий", уточнил господин Осташ. Поэтому все семь ливанских митрополитов получат книгу.

Что стоит знать

В январе 1708 года в Алепо напечатали мазепинское Евангелие за счет Ивана Мазепы. На печать учения Христа гетман выделил 3 тысячи золотых монет. А до этого дал такую же сумму на поддержку Антиохии. В благодарность Антиохийский патриарх Афанасий III Даббас, автор христианского произведения, упомянул в посвящении мецената.

Мазепинское Евангелие планируют перевести и на французский язык. Этому способствует Зенон Коваль, экс-посол франкоязычных правительств Бельгии. Он говорит, что сам Вселенский патриарх Варфоломей I свободно читает и говорит по-французски. Коваль вспомнил, как познакомился с ним 24 августа в Мариинском дворце во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

Я имел удовольствие с ним познакомиться в Мариинском дворце. Все разговаривали с ним по-английски. Я же подошел и отважился заговорить по-французски. И он на таком хорошем французском ответил. Такая сердечная беседа состоялась,

– отметил дипломат.

А вот владыка Александр вспомнил о прошлом Вселенского патриарха. "Патриарх Варфоломей еще студентом приходил чистить холодильник митрополита Владимира, когда тот был экзархом в Западной Европе. У них очень хорошие были отношения", – улыбнулся он.

Близость к оригиналу

В 18 веке тираж Евангелия составил 600 – 1200 экземпляров. Сейчас же есть 50 экземпляров из натуральной кожи, а еще 200 – из экокожи. Господин Осташ заверил, что "эта книга обязательно увидит свет даже в политическом измерении".

Мы с владыкой Александром передадим кожаные экземпляры издания президентам нескольких стран, в том числе и президенту Ливана,

– подчеркнул он.

Игорь Осташ: Эта книга обязательно увидит свет даже в политическом измерении" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

"Большинство изданий созданы из заменяемой кожи. Это экологически правильно", – сказал посол Украины в Ливане. Владыка Александр перебивает его: "Потому что это дешевле".

Руководитель проекта и председатель Издательского отдела Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ Марина Бурдейная уверяет, что пыталась вместе с командой приблизить внешний вид факсимильного издания к оригиналу. Посол Украины в Ливане в шутку предположил, что именно так или даже лучше оно и выглядело в январе 1708 года. Однако с ним не соглашается Геннадий Темнышев – мастер, делавший кожаные обложки мазепинского Евангелия.

Тогда это делалось значительно лучше и богаче. Мы не можем повторить это сейчас даже с нашими современными технологиями. Там было настоящее золото, а это фольга. Кожа раньше резалась вручную. Наши казаки-печатники были настоящими мастерами,

– подчеркнул он.

Первый экземпляр нового издания Мазепинского Евангелия получила директор "Софии Киевской" Неля Куковальская / Фото 24 канал, Валентина Полищук

Обложку издания сделали из кожи овцы, поскольку это "ходовой материал", пояснил Темнышев.

Кожа коровы или теленка более жесткая и толстая. А вот кожа овцы и козы – идеальный вариант, долговечный. И это жертвенные животные. Первая одежда Адама и Евы была сшита именно из овцы,

– объясняет он.

Факсимильное издание Мазепинского Евангелия напечатало издательство Publish Pro. Господин Осташ вручил один из первых экземпляров нового издания директору Национального заповедника "София Киевская" Нели Куковальской. Таким образом Мазепино Евангелие 1708 года пополнило фонд "Святой Софии".

3 сентября мазепинское Евангелие презентуют в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского, а уже 7 октября – в ливанском монастыре Святого Иоанна. Вскоре выйдет и документальный фильм о поисках Мазепинского Евангелия режиссера Станислава Литвинова.

Руководители проекта пытались приблизить внешний вид факсимильного издания оригинала / Фото 24 канал, Валентина Полищук

Предыстория

В 2019-м Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос о каноническом признании автокефалии ПЦУ как поместной церкви Украины.

ПЦУ стала одной из 15 канонических автокефальных поместных церквей, которые составляют православное сообщество, а также единственной канонической православной церковью на территории Украины.

По состоянию на 30 августа 2021-го ПЦУ признали, кроме Вселенского патриархата, также Патриархат Александрии и всей Африки, Элладская православная церковь в Греции и Кипрская православная церковь.