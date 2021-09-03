Як через понад 300 років передрук вчення Христа став у нагоді сучасній Україні? 24 канал завітав до "Будинку митрополита", щоб знайти відповідь на це запитання.

Політичні відносини гетьманату з православним Сходом

Ігор Осташ: "Іван Мазепа розумів, наскільки важливий східний вимір для країни" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Іван Мазепа розумів, наскільки важливий східний вимір для країни,

– наголосив Ігор Осташ, надзвичайний та повноважний посол України в Лівані.

Загалом протягом останніх чотирьох років дипломат знайшов 14 унікальних реліквій – Євангелій, але без присвяти Івану Мазепі. Християнський твір з присвятою дипломат таки віднайшов у Києві – в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.

Крупинка за крупинкою ми збирали речі, пов'язані з Іваном Мазепою. Спочатку хотіли надрукувати Бухарестське Євангеліє. Було ще й Петербурзьке, але потім ми знайшли й київський примірник,

– розповів він і зазначив: "Наступну презентацію ми зробимо…"

"В українській Москві", – іронічно продовжив фразу посла митрополит Переяславський і Вишневський Олександр.

Він згадав часи, коли за друк видань, дотичних періоду гетьманування Івана Мазепи, його зневажливо називали "мазепинцем".

Я питав у вже покійного Блаженнішого митрополита Володимира, чи будемо ми знімати анафему з Мазепи. На це він відповідав: "А ми її накладали?"

– сміється владика Олександр.

Мазепинське Євангеліє планують перекласти французькою мовою / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Визнання Православної церкви України

Митрополит Олександр планує провести презентацію Мазепинського Євангелія у Халкінській семінарії (Туреччина – 24 канал). За його словами, "попереднє погодження вже є".

Ми сподіваємося, що зможемо передати примірники всім патріархам Православної церкви,

– розповів посол України в Лівані.

"Особливо патріарху Московському", – додав владика Олександр.

Дипломат вже готовий виконати свою "історичну місію" – передати примірник патріарху Антіохійському. "Від нього багато, що залежить", – сказав митрополит.

Посол України в Лівані хоче передати факсимільні видання Мазепинського Євангелія всім патріархам Православної церкви / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Це один із стародавніх патріархатів, який має ухвалити своє рішення про визнання канонічного статусу Православної церкви України. Ми надіємося, що буде прийняте правильне рішення і ми найближчим часом служитимемо всі разом,

– пояснив він.

Антіохійський патріархат складається "великою частиною з ліванських церков та єпархій", уточнив пан Осташ. Тому всі сім ліванських митрополитів отримають книгу.

Що варто знати У січні 1708 року в Алепо надрукували Мазепинське Євангеліє коштом Івана Мазепи. На друк вчення Христа гетьман виділив 3 тисячі золотих монет. А до цього дав таку ж суму на підтримку Антіохії. На знак подяки Антіохійський патріарх Афанасій ІІІ Даббас, автор християнського твору, згадав у присвяті мецената.

Мазепинське Евангеліє планують перекласти й французькою мовою. Цьому сприяє Зенон Коваль, експосол франкомовних урядів Бельгії. Він каже, що сам Вселенський патріарх Варфоломій I вільно читає та розмовляє французькою. Коваль згадав, як познайомився з ним 24 серпня у Маріїнському палаці під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Я мав приємність з ним познайомитися у Маріїнському палаці. Всі розмовляли з ним англійською. Я ж підійшов і відважився заговорити французькою. І він такою гарною французькою відповів. Така сердечна бесіда відбулася,

– зазначив дипломат.

А от владика Олександр згадав про минуле Вселенського патріарха. "Патріарх Варфоломій ще студентом приходив чистити холодильник митрополита Володимира, коли той був екзархом у Західній Європі. У них дуже гарні були стосунки", – посміхнувся він.

Близькість до оригіналу

У 18 столітті наклад Євангелія становив 600 – 1200 примірників. Зараз же є 50 примірників з натуральної шкіри, а ще 200 – з екошкіри. Пан Осташ запевнив, що "ця книга обов'язково побачить світ навіть у політичному вимірі".

Ми з владикою Олександром передамо шкіряні примірники видання президентам кількох країн, зокрема й президенту Лівану,

– наголосив він.

Ігор Осташ: "Ця книга обов'язково побачить світ навіть у політичному вимірі" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

"Більшість видань створені з замінної шкіри. Це екологічно правильно", – сказав посол України в Лівані. Владика Олександр перебиває його: "Тому що це дешевше".

К ерівниця проєкту та голова Видавничого відділу Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ Марина Бурдейна запевняє, що намагалася разом з командою наблизити зовнішній вигляд факсимільного видання до оригіналу. Посол України в Лівані жартома припустив, що саме так або навіть краще воно й виглядало у січні 1708 року. Проте з ним не погоджується Генадій Темнишев – майстер, який робив шкіряні обкладинки Мазепинського Євангелія.

Тоді це робилося значно краще та багатше. Ми не можемо повторити це зараз навіть з нашими сучасними технологіями. Там було справжнє золото, а це фольга. Шкіра раніше різалася вручну. Наші козаки-друкарі були справжніми майстрами,

– наголосив він.

Перший примірник нового видання Мазепинського Євангелія отримала директорка "Софії Київської" Неля Куковальська / Фото – 24 канал, Валетина Поліщук

Обкладинку видання зробили зі шкіри вівці, оскільки це "ходовий матеріал", пояснив Темнишев.

Шкіра корови чи теля більш жорстка та товстіша. А от шкіра вівці та кози – ідеальний варіант, довговічний. Та й це жертовні тварини. Перший одяг Адама та Єви був пошитий саме з вівці,

– пояснює він.

Факсимільне видання Мазепинського Євангелія надрукувало видавництво Publish Pro. Пан Осташ вручив один із перших примірників нового видання директорці Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської. Таким чином Мазепине Євангеліє 1708 року поповнило фонд "Святої Софії".

3 вересня Мазепинське Євангеліє презентують у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, а вже 7 жовтня – у ліванському монастирі Святого Іоанна. Незабаром вийде й документальний фільм про пошуки Мазепинського Євангелія режисера Станіслава Литвинова.

Керівники проєкту намагалися наблизити зовнішній вигляд факсимільного видання до оригіналу / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Передісторія

У 2019-му Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію Томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.

ПЦУ стала однією з 15 канонічних автокефальних помісних церков, які складають православну спільноту, а також єдиною канонічною православною церквою на території України.

Станом на 30 серпня 2021-го ПЦУ визнали, крім Вселенського патріархату, також Патріархат Александрії та всієї Африки, Елладська православна церква в Греції й Кіпрська православна церква.