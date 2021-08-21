Люди принесли з собою плакати і пляшки з водою. Що саме було всередині – правоохоронцям показувати відмовились. На плакатах був зображений предстоятель УПЦ Онуфрій, а також заклики оголосити Варфоломію анафему.

Актуально Їм важко визнати реальність, – Варфоломій про закиди щодо "неканонічної" автокефалії ПЦУ

Демонстранти влаштували акцію без захисних масок

Без перепалок зі стражами порядку не обійшлось. Знехтували релігійні демонстранти і протиепідеміологічними заходами безпеки. Прийшли протестувати проти при приїзду Варфоломія без захисних масок.

Зверніть увагу! Раніше невдоволення візитом Вселенського патріарха висловили і в Російській православній церкві. Причина – саме Варфоломій погодився надати українській церкві автокефалію. Це сталось у січні 2019 року.

Дивіться фото з демонстрації прихожан УПЦ / Фото "Легитимный" и "Сегодня":

Варфоломій прибув до України 20 серпня

Зазначимо, що Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України 20 серпня. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Патріарх та глава України обговорили ситуацію на Сході України та порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях.

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