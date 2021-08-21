До України Варфоломія запросив Президент Володимир Зеленський ще у жовтні 2020 року, під час поїздки до Стамбулу. Глава держави тоді зазначив, що приїзд Вселенського патріарха буде важливим моментом у житті України.

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Офіційний візит патріарха Варфоломія має стати кульмінацією 300-річної боротьби за українську помісну церкву. За словами експертів, проросійські сили в Україні можуть чинити провокації.

Невдоволення Московського патріархату

У Московському патріархаті вже висловили своє невдоволення через візит Вселенського патріарха. За словами політолога Олексія Голобуцького, вони готують "бойові загони" з вірянками та спробують чинити спротив приїзду, робитимуть картинку для російського телебачення.

"За інформацією Bihus.Info і деяких інших, зараз у Медведчука немає можливостей фінансувати (церкву – 24 канал). Новинський, скоріш за все, домовився з Офісом Президента, і за деякою інформацією спонсором Московського патріархату став власник "БРСМ-Нафта" Андрій Біба", – заявив Голобуцький.

"БРСМ-Нафта" будує храми

У мережі поширюють публікації про те, що мережа "БРСМ" і Біба упродовж 2020 – 2021 років долучились до будівництва понад 10 храмів. Водночас інформацію щодо причетності та фінансування протестів церков Московського патріархату у компанії спростовують.

"В основі будь-якого руху лежать спонсорські гроші. Ми пам'ятаємо, як так само ввалювали колосальні гроші в будівництво храмів у Москві, коли по кожному районі там мали з'явитися декілька нових храмів. Що ми бачимо натомість – вони стоять пустими. Бажання Біби побудувати храм – ми ж не можемо йому заборонити вкладати гроші в будівництво культових споруд", – зазначила релігієзнавиця Людмила Филипович.

Якщо будівництво храмів будь-якої конфесії не є злочином, то підбурювання та організація заворушень – цілком тягнуть на кримінальну справу. Активісти вже звернулися до Служби безпеки України та Ради національної безпеки й оборони з вимогою перевірити фінансування мережею "БРСМ-Нафта" проросійських сил та завадити дестабілізації в Україні.

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