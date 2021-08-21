Про це українським журналістам заявив Вселенський патріарх Варфоломій ще перед візитом до України. 20 серпня, нагадаємо, він прибув до Києва з нагоди святкування Дня Незалежності.

Важливо "Символічний та важливий візит": Варфоломій прибув в Україну

Російська церква також отримала свій статус від Вселенського патріархату

Вселенський патріарх Варфоломій нагадав, що "Російська церква, якій вони прагнуть належати, отримала свій автокефальний та патріарший статус від Вселенського патріархату". Тут він мовив про тих, хто відмовляється визнавати автокефалію Православної церкви України.

Проблема цих людей у тому, що для них важко визнати реальність, або ж вони відмовляються її визнавати. Вони також несвідомі того, що означає автокефалія, так само як в історії та канонічній практиці – її надання,

– наголосив патріарх.

Він додав, що це просто нелогічно – не погоджуватися з канонічним обґрунтуванням автокефалії ПЦУ, але визнавати дійсним автокефалію та патріарший статус інших церков, яким їх надав Вселенський патріархат:

"Втручання Вселенського Патріархату не є неканонічним. Насправді є неканонічним ставити це втручання під сумнів. У нашому випадку вони, очевидно, надають перевагу іноземним інтересам, а не церковним критеріям".

Нагадаємо, Православна церква України отримала автокефалію у січні 2019 року. Саме патріарх Варфоломій вручив томос митрополиту Епіфанію, який і очолив ПЦУ.