Фото та підсумки зустрічі опублікували в Офісі Президента. Нагадаємо, Вселенського патріарха український глава держави запрошував давно, а остаточне підтвердження візиту надійшло у травні.

Важливо "Символічний та важливий візит": Варфоломій прибув в Україну

"Велика честь": Зеленський зустрівся з Варфоломієм

Володимир Зеленський подякував Вселенському патріарху за візит:

"Для мене особисто, для України, для нас усіх – це велика честь, що ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30 річницю нашої Незалежності".

Також президент подякував Варфоломію за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України і молитви за неї.



Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм / Фото ОП

Патріарх Варфоломій навзаєм подякував главі держави за запрошення, а разом із тим і наголосив, що щасливий бути на гостинній українській землі у День її Незалежності:

"Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату".

Зеленський та Варфоломій обговорили ситуацію на Сході України, питання миру, питання порушенням прав і свобод людини, серед яких і свобода віросповідання, на тимчасово окупованих територіях.

Зверніть увагу: Володимир Зеленський від серця подякував Вселенському патріарху за підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків через російську агресію.

Окремо сторони говорили й про подальші кроки щодо поглиблення співпраці України та Вселенського патріархату.

Що відомо про програму перебування патріарха Варфоломія в Україні

21 серпня о 10 ранку відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі.

22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведуть літургію у Святій Софії. Початок богослужіння – о 9 годині.

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