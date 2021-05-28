Про це Єрмак повідомив під час зустрічі з єпископом Константинопольської православної церкви, митрополитом Халкідонським Еммануїлом. Керівник Офісу Президента передав патріархові вітання від глави держави Володимира Зеленського.

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Єрмак пообіцяв організувати візит на найвищому рівні

Уся країна з нетерпінням очікує візиту Вселенського патріарха Варфоломія і його участі у святкуванні 30-річчя незалежності України. Держава зробить усе, щоб візит Вселенського патріарха в Україну відбувся на найвищому рівні,

– повідомив Єрмак.

Керівник ОП запевнив митрополита Еммануїла, що в Україні всі конфесії почуваються вільно та незалежно. Своєю чергою єпископ наголосив, що Константинопольська православна церква молиться за закінчення війни на Донбасі та за мир в Україні, а також за завершення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та в усьому світі.

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Важливо! 23 серпня в Україні відбудеться саміт Кримської платформи. Форум щодо деокупації Криму мають відвідати представники 30 країн світу та глави церков.