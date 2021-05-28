Об этом Ермак сообщил во время встречи с епископом Константинопольской православной церкви, митрополитом Халкидонским Эммануилом. Руководитель Офиса Президента передал патриарху приветствие от главы государства Владимира Зеленского.

К теме Будет парад на суше и на Днепре, – Зеленский о праздновании 30-летия Независимости Украины

Ермак пообещал организовать визит на высшем уровне

Вся страна с нетерпением ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея и его участия в праздновании 30-летия независимости Украины. Государство сделает все, чтобы визит Вселенского патриарха в Украину состоялся на самом высоком уровне,

– сообщил Ермак.

Руководитель ОП заверил митрополита Эммануила, что в Украине все конфессии чувствуют себя свободно и независимо. В свою очередь епископ подчеркнул, что Константинопольская православная церковь молится за окончание войны на Донбассе и за мир в Украине, а также за завершение пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине и во всем мире.

Читайте также Зеленский представил символ 30-летия Независимости и анонсировал саммит Крымской платформы

Важно! 23 августа в Украине состоится саммит Крымской платформы. Форум по деоккупации Крыма должны посетить представители 30 стран мира и главы церквей.