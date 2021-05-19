Про це свідчать дані свіжого опитування компанії Active Group. Загалом віруючими себе вважають понад 67% українців.
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Скільки людей вважають себе віруючими
- 31,6% – вважають себе віруючими;
- 35,7% – відповіли "швидше так";
- 13,1% – швидше ні;
- 16,8% – категорично не вважають себе віруючими.
Ще 2,8% опитаним українцям важко відповісти на це питання.
Ставлення українців до віри / Фото Active Group
Дослідники запитали, до якої конфесії себе відносять респонденти. З'ясувалось, що прихожанами ПЦУ себе вважають 35% респондентів, ще 27,4% опитаних зізналися, що ходять до УПЦ МП. Крім того, чималий відсоток вірян – 17,1% – відвідують УПЦ Київського патріархату.
До яких конфесій себе відносять українці / Фото Active Group
Ще 15 грудня 2019 року під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.
Що відомо про опитування Active Group?У межах дослідження з 24 – 25 квітня 2021 року методом CATI опитали 1200 респондентів. Географія: вся територія України, окрім тимчасово окупованих територій. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.