Про це свідчать дані свіжого опитування компанії Active Group. Загалом віруючими себе вважають понад 67% українців.

Важливо На Рівненщині віряни МП і ПЦУ побилися за церкву: є десятки постраждалих

Скільки людей вважають себе віруючими

31,6% – вважають себе віруючими;

35,7% – відповіли "швидше так";

13,1% – швидше ні;

16,8% – категорично не вважають себе віруючими.

Ще 2,8% опитаним українцям важко відповісти на це питання.



Ставлення українців до віри / Фото Active Group

Дослідники запитали, до якої конфесії себе відносять респонденти. З'ясувалось, що прихожанами ПЦУ себе вважають 35% респондентів, ще 27,4% опитаних зізналися, що ходять до УПЦ МП. Крім того, чималий відсоток вірян – 17,1% – відвідують УПЦ Київського патріархату.



До яких конфесій себе відносять українці / Фото Active Group

Цікаво! Незалежна церква в Україні з'явилася не так давно – трохи більше, ніж 2 роки тому. Сталося це після того, як Вселенський патріархат надав Україні Томос.

Ще 15 грудня 2019 року під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.