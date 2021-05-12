У селі Заболоття, що на Рівненщині, між вірянами Московського патріархату та Православної церкви України спалахнув конфлікт. Словесна суперечка переросла у штовханину та закінчилася травмами для понад 20 людей.

За фактом інциденту правоохоронці зареєстрували одразу 2 кримінальних провадження: за статтями про хуліганство та самоуправство.

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Що про суперечку кажуть у ПЦУ

Парафіяни Православної церкви України розповіли, що 10 травня прийшли до місцевого храму на службу, однак це не сподобалося представникам Московського патріархату.

Прийшли прихильники Московського патріархату, які перешкодили богослужінню. Ми мусили закритися в церкві. Вони кричали, матюкалися,

– розповів священник ПЦУ отець Віктор.

Згодом спалахнув справжній скандал та шарпанина. У результаті до церкви викликали 2 карети швидкої допомоги. Постраждали 24 людини – у них були травми та опіки від розбризкування газових балончиків.

Яка позиція МП

У Московському патріархаті вважають, що храм їхній, бо вони "не визнають перехід вірян до ПЦУ". Хоча за нього місцеві жителі проголосували ще у 2019 році.

"Ну, із цих 900 людей, скажемо так, 59 ухвалили рішення про перехід", – зазначив священник УПЦ МП отець Андрій.

Натомість у Православній церкві України запевняють: храм і територія навколо нього – їхня. Це підтвердив навіть Верховний Суд.

Зверніть увагу! У 2018 році Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким релігійні організації повинні вказувати в назві свою приналежність до Росії, якщо така є. Водночас Українська православна церква Московського патріархату, яка фактично підпорядковується церкві країни-окупанта, виступає проти цього.