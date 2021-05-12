В селе Заболотье, что на Ровненщине, между верующими Московского патриархата и Православной церкви Украины вспыхнул конфликт. Словесная перепалка переросла в потасовку и закончилась травмами для более 20 человек.

По факту инцидента правоохранители зарегистрировали сразу 2 уголовных производства: по статьям о хулиганстве и самоуправстве.

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Что о конфликте говорят в ПЦУ

Прихожане Православной церкви Украины рассказали, что 10 мая пришли в местный храм на службу, однако это не понравилось представителям Московского патриархата.

Пришли сторонники Московского патриархата, которые помешали богослужению. Мы должны были закрыться в церкви. Они кричали, матерились,

– рассказал священник ПЦУ отец Виктор.

Впоследствии вспыхнул настоящий скандал. В результате в церковь вызвали 2 кареты скорой помощи. Пострадали 24 человека – у них были травмы и ожоги от разбрызгивания газовых баллончиков.

Какова позиция МП

В Московском патриархате считают, что храм их, потому что они "не признают переход верующих к ПЦУ". Хотя за него местные жители проголосовали еще в 2019 году.

"Ну, из этих 900 человек, скажем так, 59 приняли решение о переходе", – отметил священник УПЦ МП отец Андрей.

Вместе с тем в Православной церкви Украины уверяют: храм и территория вокруг него – их. Это подтвердил даже Верховный Суд.

Обратите внимание! В 2018 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому религиозные организации должны указывать в названии свою принадлежность к России, если таковая имеется. В то же время Украинская православная церковь Московского патриархата, которая фактически подчиняется церкви страны-оккупанта, выступает против этого.