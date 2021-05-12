На Ровненщине верующие МП и ПЦУ подрались за церковь: есть десятки пострадавших
В селе Заболотье, что на Ровненщине, между верующими Московского патриархата и Православной церкви Украины вспыхнул конфликт. Словесная перепалка переросла в потасовку и закончилась травмами для более 20 человек.
Источник:ТСН
По факту инцидента правоохранители зарегистрировали сразу 2 уголовных производства: по статьям о хулиганстве и самоуправстве.
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Что о конфликте говорят в ПЦУ
Прихожане Православной церкви Украины рассказали, что 10 мая пришли в местный храм на службу, однако это не понравилось представителям Московского патриархата.
Пришли сторонники Московского патриархата, которые помешали богослужению. Мы должны были закрыться в церкви. Они кричали, матерились,
– рассказал священник ПЦУ отец Виктор.
Впоследствии вспыхнул настоящий скандал. В результате в церковь вызвали 2 кареты скорой помощи. Пострадали 24 человека – у них были травмы и ожоги от разбрызгивания газовых баллончиков.
Какова позиция МП
В Московском патриархате считают, что храм их, потому что они "не признают переход верующих к ПЦУ". Хотя за него местные жители проголосовали еще в 2019 году.
"Ну, из этих 900 человек, скажем так, 59 приняли решение о переходе", – отметил священник УПЦ МП отец Андрей.
Вместе с тем в Православной церкви Украины уверяют: храм и территория вокруг него – их. Это подтвердил даже Верховный Суд.
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