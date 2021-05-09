В начале марта появилась информация, что Украинская православная церковь Московского патриархата хотела отменить закон об изменении названия. Раздувать эту ситуацию не надо, ведь ею может воспользоваться агрессор.

Для того, чтобы предотвратить конфликты, нужно коммуницировать. Такое мнение высказал глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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По его словам, он занимает нейтральную позицию. Министр заявил, что раздувать соответствующую ситуацию не надо.

В любом случае двигаться в ту или в другую сторону для того, чтобы сейчас раздувать эту ситуацию, которой могли бы воспользоваться наши недруги, я считаю, не нужно,

– сказал Ткаченко.

Он отметил, что культура диалога является лучшим лекарством против предотвращения любых дискуссий.

Ситуация в сфере религиозного взаимодействия является уникальной, – Ткаченко

Также глава МКИП отметил, что ситуация, связанная с религиозным взаимодействием, является интересной, уникальной и позитивной. Он отметил, что Всеукраинский совет церквей объединяет почти всех представителей организаций.

"Я хотел бы подчеркнуть, что это уникальная ситуация. Вряд ли вы где-то найдете такую. Толерантность, которая есть в религиозном поле, поражает многих наших западных партнеров. Потому что, несмотря на то, что могут быть какие-то проявления какой-либо из церквей, в целом ситуация нормальная, спокойная, корректная. Дискуссии периодически происходят, но они не выходят за рамки", – сказал Ткаченко.

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