Может воспользоваться агрессор, – Ткаченко против "раздувания ситуации" с УПЦ МП
В начале марта появилась информация, что Украинская православная церковь Московского патриархата хотела отменить закон об изменении названия. Раздувать эту ситуацию не надо, ведь ею может воспользоваться агрессор.
Источник:"Радио Свобода"
Для того, чтобы предотвратить конфликты, нужно коммуницировать. Такое мнение высказал глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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По его словам, он занимает нейтральную позицию. Министр заявил, что раздувать соответствующую ситуацию не надо.
В любом случае двигаться в ту или в другую сторону для того, чтобы сейчас раздувать эту ситуацию, которой могли бы воспользоваться наши недруги, я считаю, не нужно,
– сказал Ткаченко.
Он отметил, что культура диалога является лучшим лекарством против предотвращения любых дискуссий.
Ситуация в сфере религиозного взаимодействия является уникальной, – Ткаченко
Также глава МКИП отметил, что ситуация, связанная с религиозным взаимодействием, является интересной, уникальной и позитивной. Он отметил, что Всеукраинский совет церквей объединяет почти всех представителей организаций.
"Я хотел бы подчеркнуть, что это уникальная ситуация. Вряд ли вы где-то найдете такую. Толерантность, которая есть в религиозном поле, поражает многих наших западных партнеров. Потому что, несмотря на то, что могут быть какие-то проявления какой-либо из церквей, в целом ситуация нормальная, спокойная, корректная. Дискуссии периодически происходят, но они не выходят за рамки", – сказал Ткаченко.
Коротко о переименовании УПЦ МП
- В 2018 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому религиозные организации должны указывать в названии свою принадлежность к России, если таковая имеется.
- Министерство культуры подготовило перечень ряда церквей, которым нужно было это сделать.
- Против этого выступили представители "Оппозиционной платформы – За жизнь", среди которых Вадим Новинский и Василий Нимченко.
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