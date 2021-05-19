Об этом свидетельствуют данные свежего опроса компании Active Group. В целом верующими себя считают более 67% украинцев.

Важно На Ровненщине верующие МП и ПЦУ подрались за церковь: десятки пострадавших

Сколько людей считают себя верующими

  • 31,6% – считают себя верующими;
  • 35,7% – ответили "скорее да";
  • 13,1% – скорее нет;
  • 16,8% – категорически не считают себя верующими.

Еще 2,8% опрошенным украинцам трудно ответить на этот вопрос.

Ставлянення українців до віри
Отношение украинцев к вере / Фото Active Group

Исследователи спросили, к какой конфессии себя относят респонденты. Выяснилось, что прихожанами ПЦУ себя считают 35% респондентов, еще 27,4% опрошенных признались, что ходят в УПЦ МП. Кроме того, немалый процент верующих – 17,1% – посещают УПЦ Киевского патриархата.

До яких конфесій себе відносять українці
К каким конфессиям себя относят украинцы / Фото Active Group

Еще 15 декабря 2019 года во время объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Что известно об опросе Active Group?

В рамках исследования 24 – 25 апреля 2021 года методом CATI опросили 1200 респондентов. География: вся территория Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.

 