Об этом свидетельствуют данные свежего опроса компании Active Group. В целом верующими себя считают более 67% украинцев.

Важно На Ровненщине верующие МП и ПЦУ подрались за церковь: десятки пострадавших

Сколько людей считают себя верующими

31,6% – считают себя верующими;

35,7% – ответили "скорее да";

13,1% – скорее нет;

16,8% – категорически не считают себя верующими.

Еще 2,8% опрошенным украинцам трудно ответить на этот вопрос.



Отношение украинцев к вере / Фото Active Group

Исследователи спросили, к какой конфессии себя относят респонденты. Выяснилось, что прихожанами ПЦУ себя считают 35% респондентов, еще 27,4% опрошенных признались, что ходят в УПЦ МП. Кроме того, немалый процент верующих – 17,1% – посещают УПЦ Киевского патриархата.



К каким конфессиям себя относят украинцы / Фото Active Group

Интересно! Независимая церковь в Украине появилась не так давно – чуть больше, чем 2 года назад. Произошло это после того, как Вселенский патриархат предоставил Украине Томос.

Еще 15 декабря 2019 года во время объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.