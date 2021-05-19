Об этом свидетельствуют данные свежего опроса компании Active Group. В целом верующими себя считают более 67% украинцев.
Важно На Ровненщине верующие МП и ПЦУ подрались за церковь: десятки пострадавших
Сколько людей считают себя верующими
- 31,6% – считают себя верующими;
- 35,7% – ответили "скорее да";
- 13,1% – скорее нет;
- 16,8% – категорически не считают себя верующими.
Еще 2,8% опрошенным украинцам трудно ответить на этот вопрос.
Отношение украинцев к вере / Фото Active Group
Исследователи спросили, к какой конфессии себя относят респонденты. Выяснилось, что прихожанами ПЦУ себя считают 35% респондентов, еще 27,4% опрошенных признались, что ходят в УПЦ МП. Кроме того, немалый процент верующих – 17,1% – посещают УПЦ Киевского патриархата.
К каким конфессиям себя относят украинцы / Фото Active Group
Еще 15 декабря 2019 года во время объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.
Что известно об опросе Active Group?В рамках исследования 24 – 25 апреля 2021 года методом CATI опросили 1200 респондентов. География: вся территория Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.