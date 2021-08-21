Фото и итоги встречи опубликовали в Офисе Президента. Напомним, Вселенского патриарха украинский глава государства приглашал давно, а окончательное подтверждение визита поступило в мае.

Важно "Символический и важный визит": Варфоломей прибыл в Украину

"Большая честь": Зеленский встретился с Варфоломеем

Владимир Зеленский поблагодарил Вселенского патриарха за визит:

"Для меня лично, для Украины, для нас всех – это большая честь, что вы присоединились к нам в такие важные дни, когда мы отмечаем 30 годовщину нашей Независимости".

Также президент поблагодарил Варфоломея за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и молитвы за нее.



Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем / Фото ОП

Патриарх Варфоломей взаимно поблагодарил главу государства за приглашение, а вместе с тем и отметил, что счастлив быть на гостеприимной украинской земле в День ее Независимости:

"Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату".

Зеленский и Варфоломей обсудили ситуацию на Востоке Украины, вопросы мира, вопросы нарушением прав и свобод человека, среди которых и свобода вероисповедания, на временно оккупированных территориях.

Обратите внимание: Владимир Зеленский от сердца поблагодарил Вселенского патриарха за поддержку детей украинских воинов, которые потеряли родителей из-за российской агрессии.

Отдельно стороны говорили и о дальнейших шагах по углублению сотрудничества Украины и Вселенского патриархата.

Что известно о программе пребывания патриарха Варфоломея в Украине

21 августа в 10 утра состоится торжественная встреча и благодарственная молитва Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе.

22 августа патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием проведут литургию в Святой Софии. Начало богослужения – в 9 часов.