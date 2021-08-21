В Украину Варфоломея пригласил Президент Владимир Зеленский еще в октябре 2020 года, во время поездки в Стамбул. Глава государства тогда отметил, что приезд Вселенского патриарха будет важным моментом в жизни Украины.

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Официальный визит патриарха Варфоломея должен стать кульминацией 300-летней борьбы за украинскую поместную церковь. По словам экспертов, пророссийские силы в Украине могут оказывать провокации.

Недовольство Московского патриархата

В Московском патриархате уже выразили свое недовольство из-за визита Вселенского патриарха. По словам политолога Алексея Голобуцкого, они готовят "боевые отряды" с верующими и попытаются сопротивляться приезду, будут делать картинку для российского телевидения.

"По информации Bihus.Info и других, сейчас у Медведчука нет возможностей финансировать (церковь – 24 канал). Новинский, скорее всего, договорился с Офисом Президента, и по некоторой информации спонсором Московского патриархата стал владелец "БРСМ-Нафта" Андрей Биба", – заявил Голобуцкий.

"БРСМ-Нафта" строит храмы

В сети распространяют публикации о том, что сеть "БРСМ" и Биба на протяжении 2020 – 2021 годов присоединились к строительству более 10 храмов. В то же время информацию о причастности и финансировании протестов церквей Московского патриархата в компании опровергают.

"В основе любого движения лежат спонсорские деньги. Мы помним, как так же вваливали колоссальные деньги в строительство храмов в Москве, когда в каждом районе там должны были появиться несколько новых храмов. Что мы видим вместо этого – они стоят пустыми. Желание Бибы построить храм – мы же не можем ему запретить вкладывать деньги в строительство культовых сооружений", – отметила религиовед Людмила Филипович.

Если строительство храмов любой конфессии не является преступлением, то подстрекательство и организация беспорядков – вполне тянут на уголовное дело. Активисты уже обратились в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны с требованием проверить финансирование сетью "БРСМ-Нафта" пророссийских сил и помешать дестабилизации в Украине.

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