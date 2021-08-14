Божественная литургия пройдет под открытым небом. Богослужение начнется в 9:00.

Кстати Варфоломей приезжает как наш собрат, – Епифаний о сигнале от Вселенского патриарха к России

Будет еще торжественная встреча

Кроме того, торжественная встреча и благодарственная молитва вселенского патриарха состоится 21 августа в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе.

ПЦУ приглашает духовенство и верующих к общей молитве утром 22 августа,

– говорится в сообщении ПЦУ.

Отметили, что также стоит учитывать меры безопасности.

Что известно о визите Варфоломея в Украину

Варфоломей приедет в Украину накануне Дня Независимости.

Митрополит Епифаний считает, что это сигнал, что Украина – каноническая территория украинской церкви.

О визите Варфоломей заявил еще в 2020 году. Пригласил патриарха в Киев президент Владимир Зеленский.

Обратите внимание! 22 августа также будет первым днем празднования Дня Независимости. Будут вручать награды "Национальная легенда Украины". Украинцы получат ее за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Родины.