Божественная литургия пройдет под открытым небом. Богослужение начнется в 9:00.
Кстати Варфоломей приезжает как наш собрат, – Епифаний о сигнале от Вселенского патриарха к России
Будет еще торжественная встреча
Кроме того, торжественная встреча и благодарственная молитва вселенского патриарха состоится 21 августа в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе.
ПЦУ приглашает духовенство и верующих к общей молитве утром 22 августа,
– говорится в сообщении ПЦУ.
Отметили, что также стоит учитывать меры безопасности.
Что известно о визите Варфоломея в Украину
- Варфоломей приедет в Украину накануне Дня Независимости.
- Митрополит Епифаний считает, что это сигнал, что Украина – каноническая территория украинской церкви.
- О визите Варфоломей заявил еще в 2020 году. Пригласил патриарха в Киев президент Владимир Зеленский.