Приезд Варфоломея может стать толчком для признания другими церквями, считает Епифаний. Именно поэтому столь бурно реагирует Москва.

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РПЦ протестует из-за приезда патриарха

Вселенский патриарх приезжает как наш собрат. Он первый среди равных. Он приезжает по приглашению украинского государства и ПЦУ. На каноническую территорию украинской церкви. Поэтому РПЦ так протестует,

– пояснил митрополит.

ПЦУ признали четыре поместные церкви: Константинополь, Элладская, Кипрская и Александрийская церковь. Еще несколько сделают это в скором времени, уверены в Православной церкви Украины.

Еще несколько церквей близки к признанию ПЦУ

Многие из церквей, говорит Епифаний, практически определились, однако на это нужно время. Сейчас близки к признанию – Румынская, Грузинская, Болгарская, Албанская церкви.

У каждой церкви есть сторонники РПЦ. И в Украине тоже. Некоторые сторонники РПЦ в Украине даже сидят в кабинетах власти. Что уж говорить о церквях. Они работали на протяжении веков,

– замечает глава ПЦУ.

Задача России – не допустить признания Православной церкви Украины и дискредитировать тех, кто признал. В качестве примера митрополит Епифаний называет Кипр где несколько пророссийских митрополитов, которые получали огромную помощь от России на реставрацию своих храмов, саботировали признание.

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Обратите внимание! Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что приедет в Украину 24 августа 2021 года. Об этом он заявил еще в 2020 году. Пригласил патриарха в Киев президент Владимир Зеленский.