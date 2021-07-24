Глава МИД России Сергей Лавров убеждает, что знает, как создавали ПЦУ. Он утверждает, что "эта инициатива Константинопольского патриарха Варфоломея прямо продиктована США".
Важно Почти 60% православных в Украине – верующие ПЦУ, – соцопрос
Заявление Лаврова
Штаты, по мнению Лаврова, этого не скрывают. Чиновник утверждает, что специальный посланник по вопросам свободы вероисповедания в США подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные моменты.
Лавров вновь заговорил о разрушении единства православных России и Украины. Российский министр говорит якобы такое же самое происходит в отношении "канонической территории Сербской Православной церкви".
Лавров заявляет о "манипуляциях"
Дипломат говорит, будто действиями Константинополя манипулируют из Вашингтона. Он в очередной раз сказал о поддержке РПЦ.
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