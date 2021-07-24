Глава МЗС Росії Сергій Лавров переконує, що знає, як створювали ПЦУ. Він стверджує, що "ця ініціатива Константинопольського патріарха Варфоломія прямо продиктована США".

Важливо Майже 60% православних в Україні – віряни ПЦУ, – соцопитування

Заява Лаврова

Штати, на думку Лаврова, цього не приховують. Чиновник переконує, що спеціальний посланник з питань свободи віросповідання у США підривав свободу віросповідання, нав’язуючи організаційні моменти.

Лавров знову заговорив про руйнацію єдності православних Росії та України. Російський міністр каже нібито таке ж саме відбувається щодо "канонічної території Сербської православної церкви".

Лавров заявляє про "маніпуляції"

Дипломат каже, буцімто діями Константинополя маніпулюють з Вашингтона. Він вкотре сказав про підтримку РПЦ.

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