Люди принесли с собой плакаты и бутылки с водой. Что именно было внутри – правоохранителям показывать отказались. На плакатах был изображен предстоятель УПЦ Онуфрий, а также призывы объявить анафему Варфоломею.

Актуально Им трудно признать реальность, – Варфоломей об упреках в "неканонической" автокефалии ПЦУ

Демонстранты устроили акцию без защитных масок

Без перепалок со стражами порядка не обошлось. Пренебрегли религиозные демонстранты и противоэпидемиологическими мерами безопасности. Пришли протестовать против приезда Варфоломея без защитных масок.

Обратите внимание! Ранее недовольство визитом Вселенского патриарха выразили и в Русской православной церкви. Причина – именно Варфоломей согласился предоставить украинской церкви автокефалию. Это произошло в январе 2019 года.

Смотрите фото с демонстрации прихожан УПЦ / Фото "Легитимный" и "Сегодня":

Варфоломей прибыл в Украину 20 августа

Отметим, что Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Патриарх и глава Украины обсудили ситуацию на востоке Украины и нарушение прав человека на временно оккупированных территориях.

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