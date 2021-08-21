Люди принесли с собой плакаты и бутылки с водой. Что именно было внутри – правоохранителям показывать отказались. На плакатах был изображен предстоятель УПЦ Онуфрий, а также призывы объявить анафему Варфоломею.
Актуально Им трудно признать реальность, – Варфоломей об упреках в "неканонической" автокефалии ПЦУ
Демонстранты устроили акцию без защитных масок
Без перепалок со стражами порядка не обошлось. Пренебрегли религиозные демонстранты и противоэпидемиологическими мерами безопасности. Пришли протестовать против приезда Варфоломея без защитных масок.
Смотрите фото с демонстрации прихожан УПЦ / Фото "Легитимный" и "Сегодня":
Варфоломей прибыл в Украину 20 августа
Отметим, что Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Патриарх и глава Украины обсудили ситуацию на востоке Украины и нарушение прав человека на временно оккупированных территориях.
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