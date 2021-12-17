Глава Кремля требует от руководства Альянса отказаться от данных Грузии и Украине обещаний. Говориться о том, что со временем 2 государства включат в НАТО.

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Его колотит при одной мысли о том, что страны, которые когда-то Москва считала своими провинциями, теперь сами решают свою судьбу и собираются связать ее с западным Альянсом. Не зря, замечу, собираются.

Россия – чумная страна-изгой

В 2014 году, с оккупацией украинского Крыма и нападением на Донецкую и Луганскую области, Россия сама вычеркнула себя из списка даже условно нормальных стран. Она перешла в разряд безумных разбойничих автократий.

В Западном мире она давно уже упоминается через запятую с:

Северной Кореей;

Венесуэлой;

Никарагуа.

Государствами, правители которых даже собственных граждан не могут накормить досыта, зато ежедневно грозят всему миру ну или хотя бы более вменяемым своим соседям.

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В одном мировом лагере собираются все эти чумные страны-изгои, а другой лагерь – сплачивается вокруг организаций вроде НАТО.

Почему Москва боится Украины в НАТО

Быть в НАТО – значить быть защищенным от безумной "компашки" автократических государств. Ведь входящие в это военно-политическое объединение государства пообещали друг другу единым фронтом выступить против общего врага, если тот нападет на одно из них.

Именно поэтому Путин и его дворня так бесятся, когда НАТО принимает в свой состав новые страны.

Заливаются слюной и желчью, требуя от Альянса не вести переговоры с новыми потенциальными членами блока. Также дать обещание никогда не принимать туда те государства, которые Москва по какой-то причине считает находящимися в своей зоне влияния.



В Кремле не хотят видеть в НАТО новые страны / Фото Getty Images

Кремлевские старцы хоть и не особо выделяются умом, все же понимают, что с каждым новым расширением НАТО становится все сильнее.

Москва запугивает международных политиков

Для того чтобы не дать Альянсу нарастить мускулы, Москва идет на:

прямое вмешательство в дела Запада;

провокации;

шантаж.

Они подкупают или запугивают политиков или, как это было в Черногории, пытается организовать переворот и привести к власти своих прирученных шутов. Но удается все это россиянам из рук вон плохо.

Финляндия держит нейтралитет

Дошло даже до того, что о возможности присоединения к НАТО заявил президент Финляндии Сауле Нийнистё. Он высказался довольно осторожно и как-то туманно. Ничего не обещал и вообще поспешил сменить тему. Но, тем не менее, это заявление – очень и очень важное.

Финляндия десятилетиями была показательно нейтральной страной. Хоть в палату мер и весов отправляй как эталон нейтралитета. Правда, нейтралитета вынужденного.

После Второй мировой войны под угрозой нового советского вторжения, финны подписали с Москвой мирное соглашение, в котором обязались не вступать в какие-то то ни было военные союзы.

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Хотя это обещание было выбито шантажом и угрозами. Финны никогда от него не отступали и даже не попробовали вырваться из кабальных условий договора.

Тогда, когда Советский Союз распался и ослабленная внутренними противоречиями Россия на какое-то время оставила некоторых из своих соседей в покое.

Финны настырно держали слово, из-за чего даже удостоились сомнительной похвалы в свой адрес со стороны главы МИД кремлевской хунты Сергея Лаврова.



Президент Финляндии и Сергей Лавров / Фото с фейсбука Сауле Нийниста

В 2014 году страны НАТО, столкнувшиеся с нападением России на Украину, спешно обновляли свои военные планы. Этот самый Лавров хвалил Финляндию за то, что она не принимает никакого участия в оборонных приготовлениях.

Финны тоже хотят вступить в Альянс

Похоже Лаврову стоит взять свои похвалы обратно. Уже даже абсолютно мирным финнам понятно, что съехавший с катушек сосед понимает только язык силы и угроз.

Именно поэтому они и заговорили о возможности присоединения к Альянсу. Ну а пока ясности с членством в НАТО нет, Хельсинки не сидит сложа руки и на всякий случай вооружается.

Обратите внимание! Финляндия заключила с США контракт на поставку аж 64 новейших боевых самолетов F-35. Цена контракта – почти 10 миллиардов долларов.

Финнам не надо объяснять, что суверенитет стоит куда дороже. В конце концов, они его уже однажды героически выбороли в войне с советами и явно готовы будут повторить подвиги своих дедов, если безумная орда посмеет к ним сунуться вновь.