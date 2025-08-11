У Черкасах у січні 2025 року сталася ДТП, внаслідок якої загинув пішохід. Водійка перевищила швидкість і збила чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі моторошної аварії у Черкасах

У січні 2025 року у Черкасах старша інспекторка сектору районного відділу правоохоронного органу керувала автомобілем у темний час доби. Вона перевищила швидкість і збила чоловіка 1958 року народження.

Чоловік переходив дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм він загинув.

Наслідки смертельної аварії у Черкасах / Фото ДБР

Згідно з висновками експертів, потерпілий був напідпитку, а от у водійки ознак алкогольного та наркотичного сп'яніння не виявлено,

– додали в Бюро.

За даним ДБР, водійці повідомлено про підозру у порушенні ПДР, що призвело до смерті потерпілого. Їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

