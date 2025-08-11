В Черкассах в январе 2025 года произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Водитель превысила скорость и сбила мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Смотрите также На Черниговщине перевернулся микроавтобус с пассажирами: пострадали более 10 человек

Детали жуткой аварии в Черкассах

В январе 2025 года в Черкассах старший инспектор сектора районного отдела правоохранительного органа управляла автомобилем в темное время суток. Она превысила скорость и сбила мужчину 1958 года рождения.

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался.

Последствия смертельной аварии в Черкассах / Фото ГБР

Согласно выводам экспертов, потерпевший был пьян, а вот у водителя признаков алкогольного и наркотического опьянения не обнаружено,

– добавили в Бюро.

По данным ГБР, водителю сообщено о подозрении в нарушении ПДД, что привело к смерти потерпевшего. Ей может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, смертельная авария на днях произошла в Киевской области. Водитель выехала на обочину и врезалась в дерево. В результате столкновения она травмировалась, а ее 11-летний сын погиб в карете скорой помощи.