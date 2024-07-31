Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП біля Познані

У вівторок, 30 липня, біля польської Познані у ДТП потрапив мікроавтобус Fiat Ducato, в якому їхали українці. Повідомляється про травмованих громадян.

За попередніми даними, причиною аварії стала необережність водія. Трасу довелося перекривати на кілька годин.

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Аварія з українцями у Польщі

Ввечері білий мікроавтобус Fiat Ducato на українських номерах рухався у напрямку Варшави. На автомагістралі А2 у Тульце поблизу Познані транспортний засіб із пасажирами врізався в задню частину вантажівки.

Зазначається, що у мікроавтобусі було 7 пасажирів. За інформацією польських ЗМІ, водій загинув, ще шестеро осіб травмовано. Стан двох постраждалих оцінюють як важкий – 83-річної жінки та 62-річного чоловіка.

На місці працювало багато служб. Деякі постраждалі були затиснуті в розчавленому автомобілі, і щоб їх вивільнити, знадобилася допомога пожежників. Було залучено багато карет швидкої допомоги та приземлився рятувальний гелікоптер,

– пише Fakt.

24 Канал очікує на підтвердження інформації про постраждалих українців від МЗС.

Ситуація на трасі А2 після аварії / фото Fakt