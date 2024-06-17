Як повідомляють румунські джерела, на місце зіткнення прибули пожежники, які запровадили "Червоний план втручання", що робиться у разі великих аварій.

Дивіться також В Одесі підпалили мікроавтобус військового

Є постраждалі

У ніч проти 17 червня автобус, в якому перебували громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя, що в повіті Констанца. На місце події виїхали кілька бригад пожежної та швидкої допомоги.

Пасажирами автобуса були 57 українців, серед них – 42 дітей та 15 дорослих. П'ятнадцять осіб зазнали поранень, зокрема 13 неповнолітніх. Чотирьох довелося госпіталізувати – це двоє дорослих і двоє дітей.

У Румунії у ДТП потрапив автобус з українцями: дивіться відео

Аварії і ДТП: останні новини