Думав, щось страшне у країні почалося, – лікар пояснив, у якому стані постраждалі з Дніпра

Медики борються за життя постраждалих під час моторошної стрілянини у Дніпрі. Директор обласної клінічної лікарні шокований тим, що трапилося.

Сергій Риженко – г енеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Вночі проти 27 січня о 4:50 йому зателефонували, щоб повідомити про трагедію.

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За словами лікаря, спочатку він подумав, "що у країні почалося щось страшне", адже везуть поранених. Коли Риженко прибув у приймальне відділення, туди доставили вже 3 постраждалих під час стрілянини. За його словами, усім пораненим – від 18 до 25 років.

Риженко розповів про стан 4 із 5 поранених

У одного з хлопців, Ігоря, серйозне поранення живота, травма печінка, а у черевній порожнині було близько 1 літра крові. Після проходження комп'ютерної томографії його одразу ж повезли в операційну. Стан юнака залишається важким, він перебуває у реанімації. Але, на щастя, вже прийшов до тями.

серйозне поранення живота, травма печінка, а у черевній порожнині було близько 1 літра крові. Після проходження комп'ютерної томографії його одразу ж повезли в операційну. Стан юнака залишається важким, він перебуває у реанімації. Але, на щастя, вже прийшов до тями. У 22-річного Владислава діагностували перелом лівого стегна. Куля зупинилася біля стегнової артерії. За словами Риженка, ще б декілька міліметрів – і врятувати хлопця, скоріш за все, не вдалося б. Адже якщо куля пробиває цю артерію, кров виходить за лічені хвилини. Владислав – також у реанімації. Його стан оцінюють як важкий, але ближче до середнього.

діагностували перелом лівого стегна. Куля зупинилася біля стегнової артерії. За словами Риженка, ще б декілька міліметрів – і врятувати хлопця, скоріш за все, не вдалося б. Адже якщо куля пробиває цю артерію, кров виходить за лічені хвилини. Владислав – також у реанімації. Його стан оцінюють як важкий, але ближче до середнього. Ще в одного солдата – кульове поранення в області сідничного м'яза. "Проблем немає, втрата крові невелика. Хірурги обробили рану. Він йде на поправку. Стан – середньої тяжкості", – уточнив директор лікарні.

У найважчому стані – 22-річна Жанна

22-річна Жанна перебуває у критичному стані. Вона не пам'ятає, що трапилося. Дівчина зазнала поранення у живіт, плече та праве коліно. За словами Риженко, коли хірурги відкрили живіт, то побачили, що весь кишківник – розбитий. Операцію завершили близько 13:30.

Стрілянина на "Південмаші": основне

Жорстоку стрілянину на заводі "Південмаш" влаштував 20-річний Артем Рябчук. Він розстріляв варту та втік. Згодом правоохоронцям вдалося його затримати.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що перед тим, як прийти на службу, хлопець проходив медичну комісію. Тоді ніяких психологічних відхилень у нього не виявили.

Радник очільника МВС припустив, що Рябчуку може загрожувати максимальне покарання – довічне ув'язнення. Втім, спочатку експертиза має визначити його психічний стан.