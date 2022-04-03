Думайте про своє життя після війни, – Верещук звернулася до окупантів

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до російських окупантів, які причетні до звірств проти цивільного населення на Київщині.

Ірина Верещук пояснила, що написала цей пост російською мовою для того, щоб інформація краще дійшла до адресатів.

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Верещук звернулася до російських окупантів

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявила, що всіх, хто причетні до тортур та страт мирних жителів в Україні, у найкращому випадку чекає життя за ґратами до останнього подиху.

Водночас Верещук звернулася до тих росіян, які ще не чинили злочинів проти цивільних та полонених в Україні. За її словами, це російські військові, які поки що тимчасово на території України та контактують з мирними жителями, а також силовики держави-агресора, які контактують з українськими військовими та громадянськими, які перебувають у полоні.

Страти, зґвалтування, тортури, знущання – навіть у війні й насамперед на війні, у цьому немає потреби й цьому не може бути жодного виправдання,

– наголосила Ірина Верещук.

Вона наголосила, що війна рано чи пізно закінчиться і закликала її думати про своє життя після, оскільки в іншому випадку їм доведеться думати про свою смерть. Ірина Верещук звернулася до російських загарбників з закликом поводитися так, щоб їм не довелося шукати щілину, щоб кудись заховатися на постійній основі.

Пані міністр наголосила, що на сьогодні неможливо ніщо і нікого приховати, сховатися нереально. Крім того, вона додала, що рятувати та захищати їх ніхто не буде, тоді як в Україні їм цього не забудуть та не пробачать.

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